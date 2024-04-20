В аптеке Краснодара полиция нашла 1,3 тыс. упаковок «Лирики»

В Краснодарской аптеке полицейские обнаружили и изъяли около 1,3 тыс. упаковок препарата, содержащего в составе прегабалин. Часть рецептурных бланков «вызвала сомнение в подлинности».

В аптеке Краснодара, расположенной на Московской улице, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД при осмотре подсобных помещений обнаружили и изъяли около 1,3 тыс. упаковок лекарств с сильнодействующим веществом. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, препарат содержал в составе прегабалин, который входит в противосудорожное лекарство «Лирика».

Полицейские также изъяли 68 пачек рецептурных бланков, часть из которых «вызывает сомнение в подлинности». В ходе инспекции также установили, что служебные журналы в аптеке велись с нарушением законодательства.