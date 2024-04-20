Гинцбург: «„Спутник” для подростков может выйти в оборот через два месяца»

Вакцина «Спутник» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет с обновленным составом может выйти в гражданский оборот примерно через полтора-два месяца, заявка для ее регистрации уже подана в Минздрав РФ, пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

«Весь пакет документов подан в Минздрав для регистрации в новом антигенном составе. [В оборот] через полтора-два месяца примерно», – сказал он.

Также сейчас Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступил к исследованию обновленного состава вакцины «Спутник» для детей от 6 до 11 лет, добавил ученый.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о вакцинах, которые в настоящее время проходят клинические испытания, а в будущем с большой долей вероятности будут включены в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Речь идет о препаратах, защищающих от ротавируса, туберкулеза и коклюша.

gxpnews