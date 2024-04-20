«Р-Фарм» вывел на российский рынок томографы китайской MinFound Medical Systems

Регистрационное удостоверение на томограф QuantumEye 789 компания получила 18 апреля 2024 года. Аппарат будет поставляться вместе с рабочей станцией обработки медицинских изображений IntelliAtlas.

MinFound Medical System основана в 2011 году, основной профиль – оборудование для рентгеновской компьютерной и позитронно-эмиссионной томографии. Штаб-квартира компании находится в Шаосине, провинции Чжэцзян, производственная площадка располагается на пяти заводах в Китае, центр R&D – в США. Компания поставляет медоборудование в Румынию, Вьетнам, на Филиппины, в ряд африканских стран, в ближайшее время поставщик намерен выйти на рынки России и Бразилии.

В феврале 2017 года MinFound Medical System вместе с девятью компаниями возглавила коллаборацию по созданию первого китайского 256-срезного компьютерного томографа, получив $7,35 млн в качестве поддержки от правительства КНР.

В августе 2019 года MinFound Меdical System сообщила о намерении локализовать в кластере «ФармМедПолис РТ» производство высокотехнологичного медицинского оборудования – компьютерных и позитронно-эмиссионных томографов. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1–3 млрд рублей. Ожидалось, что глубина локализации КТ достигнет 90%.

В свою очередь «Р-Фарм» развивал партнерство по локализации оборудования Canon Medical Systems, дистрибуцию которого фактически обеспечивала компания. В июне 2020 года партнеры объявили о создании совместного предприятия (СП) в Москве для дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой локализации производства к 2021 году – ООО «АрПи Канон Медикал Системз». Инвестиции в уставный капитал составили 800 млн рублей, юрлицо было создано на паритетных началах. СП нацеливалось на продажу и сервисное обслуживание диагностической медицинской техники на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Начало работы предприятия планировалось в 2022 году, объем инвестиций в завод оценивался в 1,5 млрд рублей.

Российский рынок КТ оценивается в 20–30 млрд рублей в год. На российском рынке «тяжелой» медтехники, несмотря на присутствие местного производителя «НИПК «Электрон», традиционно доминировала большая четверка производителей – Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips и Canon Medical Systems. С начала 2020-х годов присутствие на рынке начали наращивать бренды из Юго-Восточной Азии: в 2021 и 2022 годах китайская Anke вывела на рынок новые многосрезовые компьютерные томографы и 1,5 Тл магнитно-резонансный томограф. В 2022 и 2023 годах российское представительство белорусского производителя медоборудования Adani зарегистрировало в России 32- и 128-срезовый компьютерный томограф Ventum, созданный на основе локализованной версии китайских томографов серии Insitum от компании Sinovision Technologies.

В феврале 2024 года на российском рынке была зарегистрирована первая линейка медизделий китайского вендора United Imaging Healthcare (UIH). Заявителем выступила компания-регистратор – ООО «Компания БиВи». В линейку вошли шесть компьютерных томографов – от 40-срезового uCT 520 до 160-срезового uCT 780. Приборы валидированы для российского рынка Росздравнадзором 14 февраля 2024 года. Продолжается процесс регистрации МРТ и ПЭТ/КТ. Помимо них, к выводу на российский рынок готовится и система компьютерной томографии Dominus южнокорейской SG HealthCare.

Фото: minfoundmedical.com

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