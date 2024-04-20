Минпромторг направит 195 млн рублей на «укрепление положительного имиджа» российского фарммедпрома

Деньги будут предоставлены из федерального бюджета, сумму разделят на две части: в 2024 году подрядчик получит 137,4 млн рублей, в 2025 году – 58,3 млн рублей. По условиям договора исполнитель должен организовать в 2024 и 2025 годах отраслевые мероприятия, освещающие деятельность отечественных фармпроизводителей и разработчиков медоборудования, а также обеспечить информационное освещение этих мероприятий.

Срок исполнения контракта разделен на четыре этапа. Во время первого, который будет длиться до конца июля 2024 года, подрядчик должен спланировать тематические мероприятия на 2024 год, прописать их программу и согласовать организационную часть. На второй этап, назначенный на август – ноябрь 2024 года, придется проведение запланированных мероприятий и их информационное освещение. Задача третьего этапа, который продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, заключается в планировании мероприятий на 2025 год. Они пройдут во время четвертого этапа в июне – декабре 2025 года.

В 2024 году к участию в мероприятиях должно быть привлечено не менее 110 «уникальных» отечественных предприятий. На конгрессах и выставках должно быть представлено не менее 300 объектов российской продукции, технологий и проектов. Также по итогам работы в 2024 году должно быть опубликовано не менее ста авторских популярных тематических материалов. В 2025 году требуемые министерством показатели ниже: не менее 50 предприятий, не менее 130 отечественных продуктов и не менее 50 информационных материалов.

В описании объекта закупки заказчик подчеркивает, что мероприятия по преодолению последствий санкционного давления требуют широкой информационной поддержки на всех уровнях. Минпромторг ставит перед подрядчиком следующие цели: повышение доверия к отечественной фармпродукции и медизделиям и повышение спроса на эту продукцию; повышение информированности врачей о разрабатываемых и внедряемых отечественных товарах; укрепление положительного имиджа российских предприятий фармацевтической и медицинской промышленности; содействие выстраиванию связей между участниками производственных процессов.

«Что касается ухода с нашего рынка ряда компаний – это проблема. Там, правда, среди этих препаратов жизненно важных всего 14, по-моему. Но промышленность активно работает, никакого импорта мы не закрываем. Наше Министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы, создана специальная комиссия по импортозамещению, она работает. И заверяют меня в том, что они понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге все для того, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах», – говорил в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.