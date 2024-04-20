AstraZeneca и «Акрихин» продолжили публичный спор о дженерике «Форсига»

В публичном пространстве продолжает развиваться дискуссия по поводу ввода в гражданский оборот дженерика гипоглекимического препарата дапаглифлозин. Владелец патента AstraZeneca подала заявление в Следственный комитет. Производитель дженерика «Акрихин» рассматривает это заявление как часть информационной кампании.

AstraZeneca подала заявление в Следственный комитет, где говорится о преступлении, предусмотренном ст.147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». «В России это первый случай обращения в СКР фармкомпании для защиты прав на оригинальный препарат», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. В то же время в «Акрихине» обратили внимание, что дженерик официально зарегистрирован. В компании сообщили «ФВ», что в текущих обстоятельствах обращение компании AstraZeneca в Следственный комитет выглядит «как часть широкой информационной кампании, направленной на оказание дополнительного давления на АО «Акрихин» в целях воспрепятствования обращения более доступного препарата на рынке».

«ФВ» направил запрос в Следственный комитет России.

Публичный спор возник после ввода в гражданский оборот 11 апреля 2024 года препарата «Фордиглиф», регудостоверением на который владеет Polpharma, на территории России ее представляет «Акрихин».

В «Акрихине» полагают, что имеют право выпускать препарат, так как патент № 2746132, который защищает оригинальный препарат «Форсига», выдан с нарушением. Об этом, по мнению компании свидетельствует постановление президиума Суда по интеллектуальным правам СИП552-2022 от 23.10.2023. Дело касается другой дженериковой компании — KRKA, которая оспаривает выдачу патента № 2746132. Это второй патент, защищающий «Форсигу». От первого AstraZeneca отказалась.

KRKA подала возражение на второй патент в Роспатент, поскольку считает, что он охраняет одно и то же изобретение, но получила отказ. Тогда компания обжаловала решение в СИП.