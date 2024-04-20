Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на поставку 9 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, иммунодепрессантов, антиметаболитов и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 22 аукциона на поставку 12 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл 5616 мл 8860,95 49 763 095,20 24.04.2024 2 Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл 920 450 мл 581,94 535 646 673 06.05.2024 3 Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл 805 500 мл 557,72 449 243 460 06.05.2024 4 Леналидомид, капсулы, 5 мг 2702 капс. (шт.) 98,85 267 092,70 23.04.2024 5 Леналидомид, капсулы 7,5 мг 630 капс. (шт.) 746,14 470 068,20 23.04.2024 Леналидомид, капсулы, 15 мг 112 035 капс. (шт.) 92,51 10 364 357,85 26.04.2024 6 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл 3626,20 мл 263 842,70 956 746 398,74 06.05.2024 7 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 19 807 000 МЕ* 7,85 155 484 950 24.04.2024 8 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 1 222 500 МЕ 7,85 9 596 625 23.04.2024 9 Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 62 730 табл. (шт.) 431,23 27 051 057,90 24.04.2024 10 Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг 4200 мг действующего вещества 37,03 155 526 25.04.2024 11 Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг 25 200 мг действующего вещества 37,03 933 156 25.04.2024 12 Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл 561,60 мл 16 048,45 9 012 809,52 25.04.2024 13 Кладрибин, таблетки, 10 мг 8274 табл. (шт.) 85 800 709 909 200 06.05.2024 14 Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг 52 939 шт.** 4105,42 217 336 829,38 26.04.2024 15 Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг 752,00 шт. 4105,42 3 087 275,84 25.04.2024 16 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 83 000 МЕ 13,58 1 127 140 24.04.2024 17 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ 13 250 МЕ 13,04 172 780 25.04.2024 18 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 11 000 500 МЕ 13,58 149 386 790 25.04.2024

* МЕ – международная единица биологической активности.

** Штука (шт.) – 2,5 мг в первичной упаковке.

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