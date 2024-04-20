Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на поставку 9 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, иммунодепрессантов, антиметаболитов и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 22 аукциона на поставку 12 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл
|5616 мл
|8860,95
|49 763 095,20
|24.04.2024
|2
|Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл
|920 450 мл
|581,94
|535 646 673
|06.05.2024
|3
|Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл
|805 500 мл
|557,72
|449 243 460
|06.05.2024
|4
|Леналидомид, капсулы, 5 мг
|2702 капс. (шт.)
|98,85
|267 092,70
|23.04.2024
|5
|Леналидомид, капсулы 7,5 мг
|630 капс. (шт.)
|746,14
|470 068,20
|23.04.2024
|Леналидомид, капсулы, 15 мг
|112 035 капс. (шт.)
|92,51
|10 364 357,85
|26.04.2024
|6
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл
|3626,20 мл
|263 842,70
|956 746 398,74
|06.05.2024
|7
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|19 807 000 МЕ*
|7,85
|155 484 950
|24.04.2024
|8
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|1 222 500 МЕ
|7,85
|9 596 625
|23.04.2024
|9
|Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
|62 730 табл. (шт.)
|431,23
|27 051 057,90
|24.04.2024
|10
|Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг
|4200 мг действующего вещества
|37,03
|155 526
|25.04.2024
|11
|Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг
|25 200 мг действующего вещества
|37,03
|933 156
|25.04.2024
|12
|Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл
|561,60 мл
|16 048,45
|9 012 809,52
|25.04.2024
|13
|Кладрибин, таблетки, 10 мг
|8274 табл. (шт.)
|85 800
|709 909 200
|06.05.2024
|14
|Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг
|52 939 шт.**
|4105,42
|217 336 829,38
|26.04.2024
|15
|Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг
|752,00 шт.
|4105,42
|3 087 275,84
|25.04.2024
|16
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|83 000 МЕ
|13,58
|1 127 140
|24.04.2024
|17
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ
|13 250 МЕ
|13,04
|172 780
|25.04.2024
|18
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|11 000 500 МЕ
|13,58
|149 386 790
|25.04.2024
* МЕ – международная единица биологической активности.
** Штука (шт.) – 2,5 мг в первичной упаковке.