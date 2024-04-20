ФАС снизит цены на гипогликемические препараты в рамках МНН инсулин лизпро

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на второй отечественный дженерик «Бужетон». Она снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Хумалог» (производство американской компании Eli Lilly) на 7%.

Цена за упаковку «Бужетона» из пяти шприц-ручек с раствором для внутривенного и подкожного введения в дозировке 100 МЕ/мл составила 1358 рублей, а за аналогичную упаковку «Хумалога» – 1462 рубля.

«Кроме того, при регистрации цены на второй отечественный дженерик должны быть снижены и зарегистрированные цены на первый. В данном случае речь идет о снижении цен на „РинЛиз” („Герофарм”). Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю. Снижение цен повысит доступность таких лекарственных препаратов для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС согласовала цены на препарат «Висмодегиб-Промомед». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН висмодегиб для лечения одной из разновидностей рака кожи.

gxpnews