Мировой рынок биоаналогов дорастет до $126 млрд По прогнозам, экономическая эффективность биоаналогов и рост числа онкологических заболеваний станут ключевым фактором роста до 2032 года, когда мировой рынок таких препаратов достигнет $126 млрд. Towards Healthcare опубликовал отчет, в котором подсчитал, что глобальный рынок биоаналогов, объем которого оценивается в $25,125 млрд, достигнет к 2032 году $126 млрд при среднегодовом темпе роста 17,6%. Ключевые факторы роста очевидны: истечение срока действия патентов, экономическая эффективность препаратов и распространенность онкологических заболеваний. 91% из 6,4 млрд рецептов, выписанных пациентам в США в 2021 году, пришелся на дженерики или биоаналоги. Экономия составила $7 млрд. Биоаналог ‒ это биологический лекарственный препарат, содержащий версию действующего вещества оригинального биопрепарата (эталонный продукт), который уже лицензирован. Биоаналоги очень похожи на эталонный продукт с точки зрения безопасности, чистоты и эффективности, но могут иметь незначительные различия в клинически неактивных компонентах. За последние несколько лет рынок биоаналогов расширился из-за того, что эти препараты стали экономически эффективной альтернативой эталонным препаратам, и эта тенденция никуда не денется. Еще одной причиной роста является истечение срока действия патентов на препараты, что позволило производителям предложить рынку более дешевые альтернативы этих лекарств. Это привело к «усилению конкуренции и ценовому давлению, что способствовало росту рынка биоаналогов». Например, в 2020 году в США эксклюзивность утратили несколько биологических препаратов-блокбастеров: Truvada, Chantix, Forteo, Ciprodex, Afinitor и др. Еще один фактор роста ‒ растущее распространение онкологических заболеваний. Так что сегмент онкологии будет занимать основную долю на рынке биоаналогов, а высокая заболеваемость раком во всем мире является основным фактором, способствующим росту этого сегмента. По данным Международного агентства по исследованию рака 2020 года, предполагаемое количество новых случаев лейкемии в 2020 году во всем мире составило 474 519. По оценкам Международного агентства по исследованию рака (IARC), к 2040 году глобальное бремя рака, как ожидается, вырастет до 27,5 млн новых случаев рака и 16,3 млн смертей во всем мире. Рост заболеваемости раком приведет к необходимости в современных противораковых препаратах. В 2022 году на долю онкологических биоаналогов пришлась наибольшая доля рынка (около 24,29%), и, согласно прогнозам, они продолжат доминировать и будут демонстрировать самый быстрый рост в ближайшие годы. Онкологические заболевания станут важным драйвером роста рынка биоаналогов в Северной Америке. Основным фактором, способствующим росту в регионе, станет не только высокая онкозаболеваемость, но и увеличение инвестиций в исследования и разработки со стороны основных игроков. По данным GLOBOCAN 2020, число новых диагностированных случаев рака в США в 2020 году составило 2 281 658, при этом 612 390 человек умерли. Северная Америка к тому же является центром для многих ключевых игроков рынка, таких как Pfizer Inc., Mylan NV, Amgen Inc., Coherus BioSciences Inc. и др. Свой вклад в спрос на биоаналоги внесут и развивающиеся рынки, такие как Азия и Латинская Америка, а это значит, что у производителей открываются колоссальные возможности. Биоаналоги позволяют компаниям сократить расходы на разработку. Это приводит к росту интереса и, соответственно, инвестиций в их разработку, а также к расширению сотрудничества между производителями биоаналогов и поставщиками медицинских услуг для улучшения доступа пациентов к таким препаратам. Собственное производство становится все более популярным среди компаний ‒ производителей биоаналогов. Это позволяет им «оптимизировать производственный процесс и обеспечить контроль качества, [который]… необходим для завоевания признания на рынке», говорится в исследовании Towards Healthcare. По мнению авторов исследования, стартапы в этой области привнесли инновации на этот рынок и усилили конкуренцию на рынке биоаналогов и «имеют потенциал трансформировать биофармацевтическую промышленность». Одним из их преимуществ является «способность использовать новые технологии и производственные процессы, часто с меньшими затратами, чем традиционные биофармацевтические компании». Это означает, что эти компании могут добиться более быстрой разработки продуктов с меньшими затратами. gxpnews