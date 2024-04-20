Монголия освободит от пошлины российское ЛС для лечения вирусного гепатита

Российский препарат с МНН булевиртид для лечения гепатита будет освобожден от таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Великого государственного хурала (парламента) Монголии.

«Монголия решила импортировать лекарства от инфекции, вызванной вирусом гепатита D, из РФ и США. Парламент примет закон об освобождении российского препарата булевиртид от ввозной таможенной пошлины и НДС», – сообщила парламентская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Монголии Содномын Чинзориг обсуждает с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко возможность лечения граждан страны от гепатита D в российском регионе – Республике Бурятия. В медучреждениях Улан-Удэ стоимость лечения этого заболевания варьируется в пределах 165-175 тысяч рублей, но монгольский министр запрашивает цену в 135 000 рублей.

gxpnews