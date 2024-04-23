Экологическая безответственность: проблемы утилизации фармацевтических отходов

Постоянный рост спроса на медицинские и фармацевтические продукты сопровождается увеличением не только объемов производства, но и ростом количества отходов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 85% всех медицинских и санитарных отходов представляют собой обычные, неопасные материалы, эквивалентные бытовым отходам. Оставшиеся 15% классифицируются как опасные вещества, включая инфекционные, химические или радиоактивные материалы.

В Соединенных Штатах Америки система регулирования утилизации медицинских и фармацевтических отходов функционирует на нескольких уровнях. Так, на федеральном уровне данную сферу регулируют Федеральное управление по безопасности и охране окружающей среды (OSHA), Агентство по охране окружающей среды (EPA), а также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме органов федерального уровня, ситуацию с отходами контролируют местные органы власти и экологические организации. Этот многоступенчатый подход является необходимой мерой в США в силу возможных различий в законодательстве отдельных штатов и значительном количестве фармацевтических компаний, генерирующих большие объемы отходов в процессе производства.

По оценкам аналитиков ВОЗ, ежегодно мировая фармацевтическая промышленность производит более 300 млн тонн пластиковых отходов, половина из которых предназначена для одноразового использования.

Проблема утилизации отходов в фармацевтической промышленности длительное время не находит своего решения. К примеру, еще в 1971 году газета The New York Times писала, что компания Pfizer, найдя лазейку в законодательстве, выбрасывала свои отходы с производства завода в Гротоне, штат Коннектикут, в пролив Лонг-Айленд почти 20 лет. Когда федеральные чиновники по борьбе с загрязнением окружающей среды узнали о сбросе отходов, то потребовали от Pfizer разработки альтернативных способов утилизации отходов и прекращения практики сброса сточных вод в залив. Под давлением Агентства по охране окружающей среды компания Pfizer согласилась найти альтернативные способы решения проблемы. Однако через год заявила, что единственный метод утилизации, который она может предложить, ‒ это перенести слив отходов в море за пределы юрисдикции законов о борьбе с загрязнением окружающей среды. Компания выбрасывала свыше 3,5 млн литров отходов в месяц и считала, что остатки производства являются источником пищи для рыб. С годами американская компания изменила свои взгляды на утилизацию отходов и в настоящее время утверждает, что применяет сбалансированный подход к защите окружающей среды, уделяя особое внимание минимизации отходов производства и совершенствованию существующей системы переработки мусора. Однако сообщения о новых загрязнениях в США все также появляются в СМИ. К примеру, в феврале 2024 года Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси потребовал у Pfizer оплатить ущерб и расходы, связанные с отходами с объекта American Cyanamid Superfund, которым владеет компания. По словам чиновников, опасные материалы (включая отходы оксида железа, летучие органические химические вещества и канцерогенные полихлорированные бифенилы) были выброшены с объекта в округе Сомерсет. В обвинении указано, что загрязняющие вещества способствовали деградации водно-болотных угодий на этом участке, а также в прибрежных местах обитания (вблизи ручьев Какелс и реки Раритан). Разбирательства на данный момент продолжаются.

В России регулирование утилизации фармацевтических и медицинских отходов также осуществляется на нескольких уровнях, включая федеральный, региональный и муниципальный. На федеральном уровне регуляторными органами власти в этой области являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды), Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Согласно законодательству, медицинские и фармацевтические отходы не считаются частью общего понятия «отходы производства и потребления». Обращение с такими отходами должно соответствовать правилам, установленным санитарно-эпидемиологическим законодательством. Однако Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и СанПиН 2.1.3684-21 основываются в основном на требованиях к обращению с отходами внутри медицинских и фармацевтических организаций, не регулируя их дальнейший путь после передачи транспортной организации.

Значительное количество медицинских отходов, включая классы Б, В и Г, попадают на несанкционированные свалки из‑за недостатка контроля за их транспортировкой и утилизацией. Роспотребнадзор контролирует обращение с медицинскими отходами только до передачи их транспортирующей организации, а полномочия Росприроднадзора в области контроля за обращением с отходами производства и потребления не распространяются на медицинские отходы.

По словам Веры Перминовой, представителя Санитарно-экологической ассоциации по обращению с отходами и вредными выбросами (СЭАОВ), в России действует около 500 компаний, занимающихся утилизацией медицинских отходов. Однако не все компании соблюдают идеальный порядок с документацией и оборудованием, что иногда приводит к обнаружению незаконных свалок. К тому же статус фармацевтических отходов в стране до конца не обозначен, многие категории не входят в текущие регулирующие документы. По мнению заместителя председателя Общественного совета Минприроды, председателя Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Сергея Алексеева, для корректной утилизации можно использовать сжигание на высоких температурах или влажную утилизацию. Отдельные, относительно безопасные категории отходов можно использовать как добавки в строительные материалы, однако этот способ еще не опробован до конца. По мнению эксперта, эффективной мерой контроля может стать введение норматива по оценке новых препаратов, выходящих на рынок, на степень негативного воздействия в случае попадания в окружающую среду.

Но вместе с выводом на рынок новых препаратов проблема утилизации отходов фармпроизводства становится еще острее, так как из-за неопределенного статуса фармацевтических отходов многие компании утилизируют производственные отходы как бытовые. К примеру, утилизация около 50% отходов происходит посредством канализации или общих мусорных контейнеров, которые в большей части заполнены упаковочными материалами, в частности картонными коробками и пластиком.

По словам генерального директора АО «ПРОМИС» Евгения Слинякова, одной из основных трудностей в утилизации упаковочных материалов в фармацевтической отрасли является отсутствие конкурентной среды утилизаторов. По его словам, текущее отсутствие утилизаторов, состоящих в специальном реестре, создает проблемы для компаний, которые должны направлять им отходы от использования товаров. «Если в России в ближайшее время не появится достаточное количество утилизаторов, то и компании, которые должны направлять им отходы, не смогут закрывать свою ответственность актами утилизации. Таким образом, экономика замкнутого цикла пока в стране не работает. В настоящее время мы можем только платить экологический сбор», ‒ считает он.

Что касается вопросов экологии, то картонную упаковку принято считать одной из самых экологичных и перерабатываемых, чего нельзя сказать о трехслойной пленке-фольге, в которую упаковывают некоторые лекарства. Но это обуславливается требованиями к сохранности лекарственного препарата. Евгений Слиняков считает, что ЛП, требования к сохранности которых менее жесткие, нужно фасовать в стеклянную емкость, поскольку стекло и картон ‒ наиболее экологически чистые виды упаковки. Он также предлагает переход от бумажных инструкций к цифровым для снижения потребления. По его оценке, в месяц используется больше 1000 тонн бумаги, и данный шаг поможет снизить это количество. «На данный момент для цифровизации создана вся инфраструктура, регулятору ‒ Министерству здравоохранения РФ ‒ остается только начать эту работу», ‒ подчеркнул он. Это минимальный шаг, который можно внедрить уже сейчас для того, чтобы предотвратить появление новых экологических кризисов.

В истории развития фармацевтической отрасли России выделяется печальный случай экологической катастрофы в Усолье-Сибирском Иркутской области. ООО «Усольехимпром», основное предприятие города, было признано банкротом в 2014 году, оставив после себя обширные производственные территории без должной утилизации. На протяжении многих лет предприятие сбрасывало в окружающую среду токсичные вещества, а в 2018 году на территории произошли две утечки химикатов, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. В 2020 году крупная утечка из канализационных сооружений еще больше усугубила ситуацию, затрагивая реку Ангару. По указанию президента России работы по рекультивации промплощадки начались в 2020 году под руководством госкорпорации «Росатом».

Несмотря на наличие подобного опыта в недавнем прошлом, в отношении жидких отходов класса Г все еще нет законодательных норм. По мнению начальника отдела мониторинга и анализа правоприменения ППК «Российский экологический оператор» Елены Зверевой, порядок утилизации таких отходов должен быть прописан в регламенте самого предприятия и в соответствии с особенностями обращения с данными веществами.

Относительно утилизации медицинских отходов Наталья Беляева, член научно-технического совета Росприроднадзора РФ, член Экспертного совета при Комитете по экологии Госдумы РФ, утверждает, что компании, включая государственные и частные медицинские учреждения, заключают контракты на основании конкурсов. Она отмечает, что медицинские организации оценивают надежность исполнителей и заинтересованы в надлежащей утилизации отходов, но главным критерием выбора подрядчика является низкая цена его услуг.

Фармацевтическое загрязнение окружающей среды тесно связано с ростом потребления медикаментов. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 10 тысяч лекарств. Основные источники загрязнения окружающей среды фармацевтическими отходами ‒ это сбросы сточных канализационных вод, свалки и большие фермы, откуда неусвоенные фармацевтические вещества попадают в поверхностные и грунтовые воды.

Фармацевтические отходы в окружающей среде могут крайне отрицательно сказаться на структуре и функционировании экосистем. При постоянном росте объемов производства и потребления, ненадлежащем применении лекарственных препаратов, без адекватных регулирований этих процессов можно ожидать усугубления проблемы в ближайшие годы. Однако если система управления и утилизации фармацевтических отходов будет усовершенствована, то отрицательное воздействие на окружающую среду может быть снижено.

gxpnews