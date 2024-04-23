Экологическая безответственность: проблемы утилизации фармацевтических отходов «Нанолек» планирует значительное расширение портфеля лекарственных препаратов » Закупка мифепристона без лицензии на проведение абортов станет индикатором риска для проверки клиники Минздрав РФ предложил добавить 20 новых позиций в перечень индикаторов риска, указывающих на возможные нарушения качества и безопасности при оказании медицинской деятельности. Список, который сейчас содержит пять пунктов, изложен в приложении к приказу Минздрава РФ № 1018н от 27 октября 2021 года. Документ, предлагающий в него изменения, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Поводом для проверки учреждения Росздравнадзором станут следующие индикаторы: рост больничной летальности в медорганизации от заболеваний дыхательной и пищеварительной системы (более чем на 2% за квартал для каждого);

увеличение числа умерших беременных, рожениц, родильниц и детей до года (более чем на 1% за год);

увеличение в одной медорганизации более чем на 10% за полугодие случаев смерти по причине старости по сравнению с предыдущим полугодием;

рост на 10% и более доли пациентов, умерших от злокачественного новообразования, до года с момента установления диагноза;

увеличение более чем на 10% доли скончавшихся от болезней системы кровообращения среди находящихся под диспансерным наблюдением;

превышение по итогам года общего коэффициента смертности прикрепленного к медучреждению населения по сравнению с общим коэффициентом по субъекту;

рост отказов от проведения маммографии и сдачи анализа кала на скрытую кровь при прохождении диспансеризации (на 5% за квартал для каждого пункта);

закупка препаратов с МНН мифепристон при отсутствии у медорганизации лицензии на проведение абортов;

наличие информации об оформлении листков временной нетрудоспособности при отсутствии данных о лицензии для проведения соответствующей экспертизы;

увеличение более чем на 5% числа возвратов в медорганизацию документации из федеральных учреждений медико-социальной экспертизы из-за неполного комплекта документов, недостаточности проведенных исследований либо из-за технических ошибок. Помимо прочего, в список могут войти несколько пунктов, касающихся разных аспектов лицензирования медицинской деятельности. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «проектируемые индикаторы риска характеризуют соответствие или отклонение от параметров объекта контроля (надзора), при этом сами по себе не являются нарушением обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». gxpnews