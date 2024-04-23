В Калининградской области за 169 млн рублей откроют производство медицинских перчаток

Согласно СПИК, к 2025 году инвестору необходимо начать серийное производство медицинских смотровых перчаток – латексных неопудренных стерильных и нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых. Стерильные хирургические перчатки из натурального и синтетического латекса должны производиться на заводе компании уже с 2023 года.

Планируемые объемы произведенной и реализованной продукции оцениваются почти в 3,448 млрд рублей.

Заявку калининградского НАО «Нитриленд» на реализацию технологии производства медизделий из натурального и синтетического латекса, включая медицинские перчатки (диагностические (смотровые) латексные неопудренные стерильные одноразовые и нитриловые неопудренные нестерильные), рассмотрели 8 февраля 2023 года на заседании Комиссии по заключению, изменению и расторжению при Минпромторге. Тогда комиссия рекомендовала заключить СПИК с компанией.

Отдельные технологические операции – упаковку, стерилизацию, подготовку к реализации готовых перчаток – «Нитриленд» начал внедрять со II квартала 2023 года, а полноценную локализацию производства планирует осуществить с I квартала 2025 года. После 2026 года возможно досрочное прекращение производства.

Планируемый объем производства перчаток на заводе в Калининградской области изначально оценили в 263 млн пар, а объем реализации продукции был на уровне 3 млрд рублей. В 2023 году компания планировала создать 92 рабочих места, причем после организации полноформатного производства в 2025 году их количество не изменится.

По данным СПАРК-Интерфакс, НАО «Нитриленд» зарегистрировано в 2021 году в Гвардейске Калининградской области. Учредители не раскрываются. Данных о выручке в 2023 году нет, убыток составил 1,35 млн рублей.