Правительство простимулирует развитие отечественного медоборудования и ПО

Стратегическое направление утверждается до 2030 года, говорится в тематическом распоряжении правительства. Главная цель – достижение высокого уровня «цифровой зрелости» участников реализации программы. Ответственным за реализацию стратегического направления является Минздрав РФ, а ключевыми участниками программы считаются медорганизации и медработники, производители и поставщики информационно-коммуникационных технологий для сферы здравоохранения, организации, осуществляющие научно-техническую, научную и инновационную деятельность, а также граждане.

К задачам стратегического направления среди прочего отнесли формирование на базе платформы «ГосТех» целевой архитектуры домена «Здравоохранение», создание цифрового профиля пациента на базе единого регистра застрахованных по ОМС, внедрение управления отраслью на основе первичных данных и другие.

Помимо задач, документ содержит в себе оценку состояния сферы здравоохранения. Так, по состоянию на 1 сентября 2023 года 1,024 млн автоматизированных рабочих мест медработников подключены к медицинским информационным системам, 522,8 тысячи медработников обеспечены усиленными квалифицированными электронными подписями. Особое внимание уделяется организации межведомственного электронного взаимодействия.

В документе также прописано, что в ходе реализации проектов будут внедрены нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, технологии беспроводной связи, отраслевые цифровые технологии.

Кроме того, распоряжение содержит индикаторы в области цифровой трансформации здравоохранения. Например, долю дистанционных записей на прием к врачу будут получать через ЕГИСЗ, а долю граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в электронной форме, – через федеральный регистр граждан.

Еще документ содержит в себе план по реализации проектов. Например, разработка домена «Здравоохранение» начнется в мае 2024 года, а завершится в декабре 2024-го. Мероприятия будут проходить ежегодно. Создание платформы «Персональные медицинские помощники» начнется в декабре 2024 года и завершится в мае 2025-го.

Правительство России в апреле 2024 года также утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы до 2030 года. Помимо прочего, в документе обозначено создание платформы для взаимодействия инвалидов со специалистами медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сотрудниками предприятий, где изготавливаются технические средства реабилитации (ТСР). Пилотный проект первой очереди системы комплексной реабилитации единой централизованной цифровой платформы в соцсфере может стартовать в ноябре 2025 года.