В России в 2023 году зарегистрировали 564 лекарственных препарата

Межведомственная комиссия по определению дефектуры лекарств зарегистрировала в 2023 году 14 препаратов. Всего в России за год было зарегистрировано 564 лекарства, только 126 из них произведены за рубежом. Цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в 2023 году выросли на 4,4%. Информация об этом следует из отчета по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава.

В 2023 году межведомственная комиссия по определению дефектуры или риска ее возникновения провела 15 заседаний, в ходе которых были зарегистрированы 14 препаратов. Об этом сообщается в докладе по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава (есть в распоряжении «ФВ»).

В числе зарегистрированных препаратов лекарства со следующими МНН:

иммуноглобулин человека нормальный;

иммуноглобулин человека против гепатита В;

гипогликемические лекарственные препараты с МНН лираглутид и семаглутид;

противоэпилептический лекарственный препарат с МНН этосуксимид.

За год было выдано шесть разрешений на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов (динутуксимаб бета, дулаглутид, пропилтиоурацил и др.), 11 заключений на ввоз зарегистрированных в России препаратов в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах («Онкаспар», «Куван», «Треосульфан» и др.), и внесено 42 изменения в регистрационные досье на лекарственные препараты.

Число зарегистрированных препаратов в 2023 году составило 564 лекарства. Из них 438 отечественного производства и те, часть производства которых находится в России, а 126 — зарубежного производства. Кроме того, зарегистрировано 17 орфанных препаратов, 11 из которых зарубежного производства. Также зарегистрированы 17 оригинальных лекарств, 14 из которых произведены за границей.

По данным мониторинга цен, проводимого Росздравнадзором, цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли в 2023 году на 4,4%, в 2022 году — на 1,8%, в 2021 году — на 2,8%. По данным ФГИС МДЛП, уровень цен на лекарственные препараты, не включенные в Перечень ЖНВЛП, за 2023 год повысился на 6,6%.

По итогам расширенного заседания коллегии Минздрава также стало известно, что за год было обнаружено более 7 тыс. нарушений, из обращения изъяли 283 серии некачественных лекарств. Также, совместно с правоохранительными органами, Росздравнадзор выявил незаконный оборот 4860 упаковок лекарств на общую сумму 3 млн руб.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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