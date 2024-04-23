С начала года заблокировано 1500 сайтов по продаже контрафактных ветпрепаратов

С начала 2024 года Россельхознадзор обнаружил и заблокировал 1480 страниц сайтов, которые предлагали к продаже контрафактные ветпрепараты, то есть торговали ими в нарушение требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди выявленных нарушений: торговля в отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и реализация незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных средств.

На основании материалов Россельхознадзора Роскомнадзором принято решение о блокировке сайтов с внесением соответствующих изменений в единый реестр цифрового надзорного ведомства.

Ранее Россельхознадзор призвал владельцев домашних животных не приобретать на онлайн-платформах лекарства, которые ввозятся в страну нелегально. Чтобы не попасться на подделку, следует обращать внимание на надписи на упаковке – они должны быть на русском языке. В противном случае это контрафактный товар, применение которого небезопасно для здоровья и жизни питомцев.

К слову, найти на маркетплейсах товары в упаковках с надписями на турецком и других языках не составляет труда. При обнаружении таких предложений следует обратиться в Россельхознадзор или Роскомнадзор, заполнив форму по ссылке.

gxpnews