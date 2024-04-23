Eli Lilly: тирзепатид снижает риск апноэ во сне

Eli Lilly заявила, что ее препарат для снижения веса Zepbound (тирзепатид) способен уменьшить количество эпизодов нерегулярного дыхания во сне, называемого апноэ. В качестве доказательства американская фармкомпания предоставила данные двух испытаний, проведенных на поздних стадиях, где говорится о том, что препарат снизил частоту эпизодов нерегулярного дыхания на 63%.

В первом исследовании пациенты, принимавшие тирзепатид, продемонстрировали 55-процентное снижение частоты эпизодов апноэ. Во втором исследовании, в котором препарат тестировался в сочетании с устройством непрерывного положительного давления в дыхательных путях (continuous positive airway pressure, СPAP), количество эпизодов нерегулярного дыхания сократилось в среднем на 62,8%.

Результаты испытаний пополнили растущее число клинических данных, свидетельствующих о том, что популярные препараты GLP-1, такие как Zepbound от Lilly и Wegovy от Novo Nordisk, имеют преимущества не только в лечении диабета и снижении веса. В прошлом месяце FDA, например, одобрило Wegovy в качестве средства для снижения риска инсульта и инфаркта у взрослых с избыточным весом или ожирением, не страдающих диабетом.

Как говорится в публикации The Lancet от 2019 года, апноэ, характеризующееся кратковременными перерывами в дыхании во время сна, характерно для 1 млрд человек во всем мире. В настоящее время не существует лекарств, одобренных для лечения этого заболевания, однако широко распространено использование устройств для PAP-терапии, которые обеспечивают постоянное давление воздуха, чтобы предотвратить нарушения дыхания.

Eli Lilly планирует представить данные в FDA с середины 2024 года. Препарат Zepbound, который был одобрен для борьбы с ожирением в конце прошлого года, может назначаться пациентам с избыточным весом, имеющим как минимум одно сопутствующее заболевание, такое как обструктивное апноэ сна или сердечно-сосудистые заболевания.

gxpnews