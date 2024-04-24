Россия и ОАЭ могут упростить процесс регистрации лекарств

Российские фармацевтические компании не выходят на рынок ОАЭ в связи со сложной процедурой регистрации лекарств. Данный процесс настолько сложный, что «вызывает пессимизм» у отечественных производителей, заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин на ежегодном международном бизнес-форуме «Мир возможностей», который проходит в Дубае.

«Не потому, что российские компании так безразличны к эмиратскому рынку, отнюдь нет. Проблема находится в одном. К сожалению, регистрация российских препаратов здесь столь затруднена, что вызывает практически пессимизм у российских производителей с точки зрения выхода на этот рынок», – сказал он.

Терехин добавил, что потенциал взаимодействия в области фарминдустрии у стран все же имеется. «Куда говорить, если наш оборот составляет порядка более $10 млрд между Россией и Эмиратами, а поставка медикаментов составляет миллион долларов», – подчеркнул он.

Как отметила и. о. генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Валентина Косенко, также присутствовавшая на мероприятии, Россия готова подписать с регулирующими органами ОАЭ соглашение, которое позволит минимизировать сложности, возникающие при регистрации лекарств.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ряд российских фармкомпаний рассматривает возможность размещения производственных площадок на территории ОАЭ. В частности, планируется локализация производства биоинженерных препаратов – моноклональных антител.

gxpnews