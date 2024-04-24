Суд в Англии признал недействительным патент на «Ксарелто» от Bayer

Высокий суд Лондона признал недействительным европейский патент на препарат для разжижения крови «Ксарелто» (ривароксабан) от немецкой Bayer. Решение принято на фоне судебных разбирательств, организованных компанией Sandoz и другими конкурирующими производителями, разработавшими дженерики «Ксарелто».

Как пишет Reuters, данное судебное решение «открывает другим производителям лекарств путь к выпуску непатентованных версий ривароксабана». При этом Bayer заявила, что будет пытаться блокировать такие действия компаний-конкурентов до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция.

«Мы верим в действительность нашего патента, подтвержденную решением Европейского патентного ведомства в 2021 году, и продолжаем защищать нашу интеллектуальную собственность», – заявили в компании. По данным исследовательской компании Statista, в 2023 году выручка от продажи блокбастера «Ксарелто» – самого продаваемого препарата Bayer – составила около $4,1 млрд.

Год назад Bayer подала иск к Минздраву РФ и пермскому фармпроизводителю «Медисорб», потребовав отменить государственную регистрацию препарата «Ривароксабан» – дженерика «Ксарелто», защищенного патентом до конца 2024 года. Сторонам удалось решить вопрос мировым соглашением, в связи с чем производство по делу было прекращено. Подробности не раскрываются.

gxpnews