Ученые МГУ нашли способ усовершенствовать вакцину от энцефалита

Сотрудники МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Института полиомиелита и Китайского университета Гонконга работают над проектом по модернизации вакцины против клещевого энцефалита (КЭ). Ожидаемый результат будет достигнут благодаря уникальной методике очистки вакцинного препарата, позволившей провести исследование структуры вируса методом криоэлектронной микроскопии, сообщает пресс-служба МГУ.

«Ученые МГУ впервые показали, что у инактивированных вирионов КЭ (ВКЭ) присутствует выраженная асимметрия как в области мембраны, так и в области нуклеокапсида. Лишь 11% всех частиц на полученных изображениях были симметричными. Симметрия позволяет значительно увеличить количество данных, используемых для реконструкции. Таким образом, 11% частиц было использовано для получения карты плотности с разрешением 3,8А. Это позволило построить атомные модели белков оболочки вириона, включая трансмембранные домены этих белков», – уточняется в сообщении.

Ранее в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сообщили о завершении клинических испытаний препарата, предназначенного для экстренного лечения КЭ. В ходе доклинических исследований выяснилось, что препарат в 500 раз сильнее используемой в настоящее время сыворотки иммуноглобулина.

gxpnews