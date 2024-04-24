Компания «Сотекс» запустила ТВ-кампанию по бренду «Фламадекс»

Впервые в истории бренда «Фламадекс» запустилось размещение рекламы на ТВ. Реклама безрецептурных форм «Фламадекса» (таблетки и гель) транслируется в апреле на самых рейтинговых и охватных телеканалах «Россия 1», «ТВ-3» и «Домашний».

24 апреля в рамках передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» преимущества «Фламадекса» в форме таблеток и геля будут озвучены доктором медицинских наук, главным врачом ГК «МЕДСИ» Татьяной Шаповаленко и популярной телеведущей Наталией Тарасовой.

Усиливает кампанию ТВ-размещения еще один современный инструмент продвижения – Smart TV. Ролик безрецептурных форм бренда «Фламадекс» будет транслироваться до конца апреля в самых охватных приложениях: «Иви», «Кинопоиск», «Кион», Smotrim, Wink, 1tv и других.

gxpnews