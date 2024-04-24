В Госдуме предложили давать попавшим в трудную ситуацию соцкарту для покупки лекарств

Нововведение планируется внедрить в ФЗ «Об адресной помощи гражданам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Обязательным условием получения соцкарты, согласно законопроекту, является постоянное проживание в России.

Адресную помощь планируется предоставлять одиноко проживающему гражданину или каждому члену семьи. Для получения карты нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Размер выплаты установят в соответствии с прожиточным минимумом за второй квартал предшествующего года подачи заявления. Гражданин может ежемесячно подавать заявление на выдачу карты «Помощь».

Средства на реализацию проекта, как указывается в пояснительной записке, выделят из федбюджета.

В список трудных жизненных ситуаций входит утрата имущества и вынужденный переезд по причине проведения СВО, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью. Также в перечень входит сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье.

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