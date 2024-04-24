В Госдуме предложили давать попавшим в трудную ситуацию соцкарту для покупки лекарств

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили ввести социальную карту «Помощь» для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. По задумке, по такой карте можно будет приобрести товары первой необходимости, в том числе продукты, лекарства и медизделия. Если законопроект примут, перечень товаров, условия и порядок предоставления карты установит Правительство РФ.
Нововведение планируется внедрить в ФЗ «Об адресной помощи гражданам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Обязательным условием получения соцкарты, согласно законопроекту, является постоянное проживание в России.
Адресную помощь планируется предоставлять одиноко проживающему гражданину или каждому члену семьи. Для получения карты нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Размер выплаты установят в соответствии с прожиточным минимумом за второй квартал предшествующего года подачи заявления. Гражданин может ежемесячно подавать заявление на выдачу карты «Помощь».
Средства на реализацию проекта, как указывается в пояснительной записке, выделят из федбюджета.
В список трудных жизненных ситуаций входит утрата имущества и вынужденный переезд по причине проведения СВО, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью. Также в перечень входит сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье.
В сентябре 2023 года Всероссийский союз пациентов и центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» изучили доступность терапии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России в 2023 году. Выяснилось, что 35,8% льготников не получили положенные лекарства, в 2022 году показатель был на уровне 39%, а в 2019 году – 19%.
В январе 2024 года член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила увеличить с одного-двух лет до трех – пяти лет срок, в течение которого сохраняется статус инвалидности. Она отметила, что многим людям с ограниченными возможностями трудно добираться до места проведения медико-социальной экспертизы.
Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
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