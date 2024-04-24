Продажи «Оземпика» и его аналогов выросли на 76% в упаковках

В январе-феврале 2024 года аптеки продали почти 100 тыс. упаковок семаглутида на 586 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в рублях рост составил 20%, а в упаковках 76%. Больший натуральный рост можно объяснить выходом более дешевых аналогов «Оземпика» на рынок.

За первые два месяца 2024 года аптеки продали 848,6 млн упаковок лекарств на 266,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в рублях рост составил 19%, а в упаковках 0,5%.

Рублевые продажи лекарств в январе-феврале 2024 года превысили уровень аналогичного периода двух предыдущих лет.

Натуральные продажи лекарств практически не изменились по сравнению с 2023 годом и не смогли преодолеть высокие показатели 2022 года.

Больше всего пациенты потратили денег на противопростудные и противокашлевые препараты, на втором месте ингибиторы АПФ, на третьем — лекарства от насморка. В 2023 году был аналогичный расклад терапевтических групп, а в 2022 году на первом месте были противовирусные препараты.

Наиболее востребованными были лекарства от насморка. На втором месте по объему продаж в натуральном выражении оказались анальгетики, на третьем — противопростудные и противокашлевые препараты.

Одна из самых громких новинок фармрынка — семаглутид. Оригинальный препарат «Оземпик» выпускает датская Novo Nordisk. Этот же производитель зарегистрировал таблетированную форму семаглутида «Ребелсас». В ноябре 2022 года компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. В декабре 2023 года правительство выдало принудительную лицензию на препарат.

Лекарство показано для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для улучшения гликемического контроля в качестве моно- или комбинированной терапии. Однако его также применяют и офф-лейбл для снижения веса.

Еще год назад в аптеках можно было купить только «Оземпик» или «Ребелсас». В январе-феврале 2023 года аптеки продали 56,8 тыс. упаковок. В предыдущий год (2022-й) было 66,8 тыс. упаковок. Снижение связано с дефектурой препарата.

В текущем году помимо остатков препаратов Novo Nordisk — примерно 12 тыс. упаковок, на рынке есть два российских аналога: «Квинсента» компании «Промомед» и «Семавик» от «Герофарма». Отечественных лекарств аптеки в январе-феврале продали 87,9 тыс. упаковок. Общий прирост натуральных продаж составил 76%.

В рублях динамика 20%. Это связано с тем, что оба российских препарата дешевле оригинальных. В 2023 году, когда на рынке были только оригинальные препараты с МНН семаглутид, средняя цена за упаковку была 8,9 тыс. руб., в текущем году — 5,9 тыс. руб. за упаковку.



Фото: peopleimages12/ru.123rf.com

Елена Калиновская

pharmvestnik