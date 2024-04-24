Алексей Ладошкин: «Конкуренцию выдерживаем»

Когда юрист возглавил убыточное ГУП «Фармация» Республики Мордовия, находившееся на грани банкротства, у многих были сомнения в правильности такого кадрового решения властей субъекта. Однако за короткий срок предприятие не только рассчиталось с долгами, но и стало прибыльным. Как это удалось и как оно выдерживает конкуренцию с коммерческими аптеками, в интервью «ФВ» рассказал руководитель ГУП Алексей Ладошкин.

— До этого вы никогда не работали в фармотрасли. Насколько сложно было вникнуть в специфику?

— У меня за плечами был опыт работы в органах государственной власти, в банковской системе, на предприятии по сельхозпереработке, поэтому на первых порах было сложно привыкнуть к названиям лекарств, к МНН, к специфике разных дозировок. Но самым удивительным и приятным было то, что коллектив поверил в меня и искренне помогал мне освоиться на новом месте. Огромную поддержку оказали мои заместители, у которых есть профильное образование. Без них было бы невозможно решить стоящие перед ГУП задачи. И все же, на мой взгляд, руководитель прежде всего должен иметь опыт управления коллективом и понимать основные принципы экономической эффективности.

В период с 2008-го по 2016 год организация ежегодно показывала убытки, которые в момент моего вступления в должность суммарно составляли 500 млн руб. В тот момент ГУП фактически отвечало всем признакам банкротства. Расчетные счета были заблокированы, товарные остатки в аптеках и на складе практически отсутствовали. Годовой товарооборот за 2016 год составил всего 168 млн руб.

ГУП «Фармация» РМ берет свое начало с января 1928 года. Сегодня оно представлено аптечным складом, 83 розничными точками, среди которых 41 аптека (в том числе две производственные), 35 аптечных пунктов и семь магазинов оптики. На предприятии трудятся 450 работников.

Сегодня «Фармация» стабильно демонстрирует положительный финансовый результат благодаря в первую очередь постоянному росту товарооборота. По итогам 2023 года выручка от коммерческой деятельности превысила 2,7 млрд руб., то есть за эти семь лет увеличилась более чем в 16 раз. Мы вывели все аптечные организации на самоокупаемость, разработали систему мотивации сотрудников — зарплата зависит от выполнения плановых показателей по выручке и доходу. Средняя зарплата выросла с 16 тыс. руб. в 2016 году до 45 тыс. руб.

Так что работа, к которой подходишь с душой, всегда будет приносить результаты.

— С душой — это здорово. Но я не знаю ни одного аптечного ГУП, у которого не было бы убыточных точек в силу его специфики. Сколько у вас таких?

— Из 83 аптек четыре.

— Есть точки, которые работают «дверь в дверь» с федеральными сетями. Как вы выдерживаете конкуренцию?

— Да, больше половины наших аптек работают в таких условиях. Конкуренцию выдерживаем за счет постоянного повышения культуры обслуживания клиентов и социально ориентированной ценовой политики.

В декабре прошлого года запустили пилотный проект, предельно снизив (по сравнению с другими аптечными сетями) цены практически на весь ассортимент в крупнейшей аптеке нашей сети, расположенной в центре Саранска. По итогам I квартала ее выручка выросла почти в два раза. Теперь мы перевели ее на круглосуточный режим работы, а пилот будем масштабировать. В данный момент еще две аптеки перешли на эту схему.

В прошлом году провели модернизацию торгового и витринного оборудования. На завершающем этапе реализация проекта по бронированию лекарств на сайте нашей аптечной сети. В планах создание мобильного приложения и осуществление доставки интернет-заказов, разработка и внедрение программы лояльности.

— У коммерческих аптек есть масса преимуществ перед государственными, но у вас тоже есть перевес — статус единственного поставщика.

— Это правда, наше предприятие получило его в 2017 году, хотя выгодоприобретателем стала вся сфера здравоохранения республики. Существенная экономия образуется благодаря объединению заявок всех лечебных учреждений в укрупненные лоты и поставки всех товаров по одному адресу. Статус позволяет наиболее полно и своевременно удовлетворить потребность ЛПУ в лекарственных препаратах и медицинских изделиях за счет того, что предприятие формирует неснижаемые запасы лекарств на своем складе.

Другой пример. При самостоятельной закупке может создаться ситуация, когда закупленные лекарства окажутся невостребованными из-за изменения потребности медицинской организации в них в течение года. В дальнейшем это приводит к списаниям, то есть нерациональному расходованию бюджетных средств. В нашем случае это исключается.

Большую работу в деле отстаивания интересов государственных фарморганизаций в федеральных органах власти проводит руководство Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), членом которой является наше предприятие. Считаю, что в принятии Закона о сохранении статуса единственного поставщика огромная заслуга ассоциации. Очень надеемся, что федеральный законодатель и в дальнейшем будет прислушиваться к нам.

— В чем специфика регионального фармрынка?

— Наш рынок характеризуется такой же интенсивной конкуренцией, как и в других территориях. Малые аптечные сети (от двух до 10 точек) закрываются, им трудно конкурировать с крупными игроками, у которых есть возможность приобретать лекарства напрямую у производителей в больших объемах, с внушительными скидками. С другой стороны, наша республика небольшая. Самая удаленная аптека в сети «Фармация» находится в Теньгушевском муниципальном районе, чуть более 200 км от Саранска. Это позволяет экономить средства на логистику. Среди положительных факторов крупный местный фармпроизводитель — завод «Биохимик», который постоянно расширяет ассортимент продукции и с которым наше предприятие связывает взаимовыгодное сотрудничество. С учетом территориальной близости цена на его лекарства зачастую на порядок ниже, чем у конкурентов из других субъектов.

— Как обстоят дела с кадровым обеспечением?

— К сожалению, наблюдается острая нехватка фармспециалистов, особенно в сельской местности. Для решения этой проблемы в прошлом году мы отобрали кандидатов, которых направили на обучение по специальности «Фармацевт» за счет предприятия. Планируем на регулярной основе устраивать встречи с учащимися старших классов, проводить для них экскурсии на нашем предприятии, чтобы рассказывать о работе фармспециалистов и мотивировать их на получение этой профессии.

ДОСЬЕ Алексей Ладошкин окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Работал первым заместителем министра финансов Мордовии, заместителем управляющего мордовским отделением Сбербанка, генеральным директором маслодельного завода «Атяшевский». С декабря 2016 года руководит ГУП «Фармация».

Фото: «Известия Мордовии»

Екатерина Погонцева

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