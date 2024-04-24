Роспотребнадзор намерен увеличить штрафы за ведение бизнеса без представления уведомлений Алексей Ладошкин: «Конкуренцию выдерживаем» » Минпромторг заключил СПИК на производство медицинских перчаток Минпромторг заключил СПИК на производство медицинских смотровых и стерильных перчаток с компанией «Нитриленд». Производство находится в Калининградской области. Инвестиции составят 169 млн руб., планируемые объемы реализованной продукции оценивают в 3,448 млрд руб. Минпромторг заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с компанией «Нитриленд» по внедрению технологии производства медизделий — латексных смотровых и стерильных перчаток. Контракт находится под номером 87 в публичном реестре СПИК. Согласно договору, инвестор должен начать к 2025 году серийное производство двух видов перчаток: латексных неопудренных стерильных и нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых. С 2023 года на заводе компании в городе Гвардейске в Калининградской области уже производятся стерильные хирургические перчатки из натурального и синтетического латекса. Контракт действует до конца 2030 года. Объем инвестиций в проект составит 169 млн руб. Планируемые объемы реализованной продукции — 3,448 млрд руб. Ранее правительство смягчило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности. Участником СПИК на общих условиях теперь нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%. Ранее подконтрольные офшорным компаниям инвесторы не могли заключать СПИК.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

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