Рост чистой прибыли Novartis составил 37% в I квартале этого года

В I квартале этого года Novartis заявила о росте чистых продаж на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря таким препаратам, как Entresto, «Кохзэнтикс», Kesimpta, Kisqali, Pluvicto, Leqvio. Также стало известно, что бывший глава BMS будет избираться на должность председателя совета директоров Novartis.

Novartis опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 года.

Чистая сумма продаж швейцарской компании превысила отметку в 11,8 млрд долл., показав рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистая прибыль производителя составила 2,7 млрд долл., что на 37% больше, чем годом ранее.

Главными активами этого квартала стали препараты:

Entresto (валсартан/сакубитрил) – препарат для лечения сердечной недостаточности. Был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2015 году. Продажи лекарства выросли на 36% по сравнению с I кварталом прошлого года.

«Кохзэнтикс» (секукинумаб) – применяется для лечения псориаза, псориатического артрита и других аутоиммунных заболеваний. Выручка с его продаж увеличилась на 25%. Одобрен FDA в 2015 году.

Kesimpta (офатумумаб) – показан для лечения рассеянного склероза. Уровень продаж лекарства стал выше на 66%. Впервые зарегистрирован FDA в 2009 году в качестве средства против хронического лимфолейкоза, в 2020 году регулятор одобрил еще одно показание.

Kisqali (рибоциклиб) – лекарственное средство против определенных видов рака молочной железы. Впервые было одобрено FDA в 2017 году. Рост продаж в I квартале составил 54%.

Pluvicto (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) – средство для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, зарегистрированное FDA в 2022 году. Продажи в первые три месяца этого года увеличились на 47%.

Leqvio (inclisiran) – используется для снижения уровня холестерина в крови. Одобрен FDA в 2021 году. Выручка с реализации препарата подскочила на 139%.

Также в этом квартале Novartis сообщила о нескольких достижениях:

Препарат компании Fabhalta (iptacopan) показал эффективность против IgA-нефропатии в ходе фазы III клинических испытаний. Лекарство одобрено FDA при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

Опубликованы положительные результаты фазы III исследования лекарства Scemblix (asciminib), применяемого при хроническом миелоидном лейкозе.

(asciminib), применяемого при хроническом миелоидном лейкозе. Remibrutinib доказал эффективность при хронической идиопатической крапивнице в ходе фазы III исследований.

Радиолигандная терапия Pluvicto продемонстрировала эффективность при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы в ходе исследования фазы III PSMAfore.

Кроме того, на пост председателя совета директоров Novartis была предложена кандидатура бывшего гендиректора Bristol-Myers Squibb (BMS) Джованни Кафорио, пишет Fierce Pharma. Голосование состоится на следующем заседании директоров в 2025 году. Кафорио возглавлял BMS с 2015 по 2023 год.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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