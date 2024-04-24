Роспотребнадзор намерен увеличить штрафы за ведение бизнеса без представления уведомлений

Роспотребнадзор намерен изменить статью 19.7.5-1 КоАП РФ о нарушении организацией или индивидуальным предпринимателем порядка представления уведомлений о начале предпринимательской деятельности. Штрафы за отсутствие уведомлений планируют увеличить более чем в 2 раза, а также добавят ответственность за новые виды нарушений требований.

Роспотребнадзор предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, соответствующий проект федерального закона находится на стадии общественного обсуждения до 7 мая.

Изменения предлагается внести в статью 19.7.5-1 «Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности».