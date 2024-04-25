Почему продажи лекарств падают, а биодобавок – растут

Каждый год россияне тратят на лекарства все больше. По данным AlphaRM, в 2023 году общие расходы граждан за 12 месяцев на покупку препаратов в аптеке составили в среднем 9827 рублей на душу населения. Это на 6% больше, чем годом ранее. И дело, конечно, не в том, что люди стали чаще болеть. Можно отметить, что в пандемийном 2020 году россияне оставляли в аптеках в среднем на 2000 рублей меньше, чем сейчас.
Вместе с этим ситуация с расходами на здоровье сильно разнится по регионам. Так, наибольшие затраты на лекарства в расчете на одного человека в 2023 году приходились на Санкт-Петербург (14 818 рублей), Московскую область (13 000 рублей) и Москву (12 459 рублей). Меньше денег тратят в основном республики, расположенные на юге России: Кабардино-Балкарская (4874 рубля), Тыва (4864 рубля), Ингушетия (2349 рублей), Дагестан (2172 рубля) и Чечня (1299 рублей). Такое распределение связано с несколькими факторами, в частности с экономической составляющей. Регионы, которые оказались лидерами по затратам на аптеки, сами по себе богаче, в них выше средний доход населения. Аутсайдерами трат привычно стали субъекты с «выгодным» географическим расположением, где больше солнца и теплых дней, а значит, меньше сезонных заболеваний. Также в конец рейтинга по тратам традиционно попадают республики Северного Кавказа, которые известны своими долгожителями и более правильным отношением к здоровью, чем в других регионах страны.
Потребительские предпочтения россиян, касающиеся выбора лекарств, сместились после пандемии в сторону осознанности. Граждане переключились с противовирусных на прием профилактических препаратов. Можно заметить, что наибольший рост категории противовирусных препаратов приходился на пики ковидных волн, в особенности омикрона, в феврале 2022 года. Наиболее продаваемыми в тот момент лекарствами этой категории были «Арбидол», «Ингавирин» и «Кагоцел». После пандемии мы отмечали скачок продаж витамина D. Самыми популярными у россиян лекарствами этой группы были «Аквадетрим», «Фортедетрим» и «Вигантол».
Кроме закономерного перехода от лечения к профилактике в период снижения заболеваемости на фоне окончания пандемии мы отмечаем рост интереса к препаратам отечественного производства в целом. Разумеется, смещение в сторону российских производителей имеет несколько причин, но одна из неочевидных – активный маркетинг. Причем доля лекарств российского производства в структуре продаж растет как в рублях, так и в упаковках.
В последнее время – мы рассматриваем период в три года – наблюдается рост розничных продаж препаратов в рублях, но падение в упаковках, при этом средняя цена из года в год растет. Так, по итогам 2023 года объем реализации составил 1439 млрд рублей, что больше по отношению к прошлому году на 7%. В упаковках же картина немного другая: в основном продажи падают, не считая 2022 год, который продемонстрировал небольшой, но прирост в 1%. За 12 месяцев 2023 года аптеки продали 5,07 млрд упаковок (–1% к 2022 году).
Исходя из этого, можно сказать, что население стало экономить на препаратах из-за роста их цен.
При этом как в стоимостном, так и в количественном выражении положительный прирост показал рынок БАД. Объем продаж биодобавок составил 0,5 млрд упаковок (+5% к 2022 году) на сумму 137 млрд рублей (+18% к 2022 году). Спрос на БАД оказался выше по причине того, что население, как мы отмечали ранее, стало более осознанным в плане здоровья. БАД в этом случае более доступные и удобные в приобретении, потому что на них не нужен рецепт. Кроме того, их можно купить не только в аптеках и онлайн-аптеках, но и на маркетплейсах. Их можно забрать из пунктов выдачи, которые сейчас расположены чуть ли не в каждом доме, и в продуктовых магазинах. Для некоторых людей эти факторы оказывались решающими.
Компания AlphaRM, опираясь на исторические данные по розничному рынку, полагает, что продажи лекарств вырастут в 2024 году по отношению к 2023-му на 7% и достигнут отметки 1546 млрд рублей. В расчете на одного человека траты на препараты составят примерно 10 574 рублей (+8% к 2023 году). Реализация аптеками БАД, по нашему мнению, сохранит примерно такую же динамику роста, как в 2023 году, и составит 161 млрд рублей.
|Год
|Сегментация в стоимостном выражении, %, руб.
|Сегментация в натуральном выражении, %, уп.
|Импортный
|Отечественный
|Импортный
|Отечественный
|2020
|59,3%
|40,7%
|33,5%
|66,5%
|2021
|58,9%
|41,1%
|36,0%
|64,0%
|2022
|56,3%
|43,7%
|34,0%
|66,0%
|2023
|54,6%
|45,4%
|33,4%
|66,6%
|Год
|Объем аптечных продаж, млрд руб.
|Прирост продаж, YoY, руб., %
|Объем аптечных продаж, млрд уп.
|Прирост продаж, YoY, уп., %
|Средняя цена за 1 уп., руб.
|Прирост цены, YoY, руб., %
|2020
|1151
|5,56
|207
|2021
|1218
|6%
|5,10
|–8%
|239
|15%
|2022
|1344
|10%
|5,14
|1%
|262
|10%
|2023
|1439
|7%
|5,07
|–1%
|284
|9%
|Место в рейтинге
|Субъект федерации
|Частные расходы на душу населения, 2022, руб.
|Частные расходы на душу населения, 2023, руб.
|Прирост расходов на душу населения, 2023/2022, руб., %
|1
|Санкт-Петербург
|14 518
|14 818
|2%
|2
|Московская область
|13 228
|13 000
|–2%
|3
|Москва
|12 155
|12 459
|3%
|4
|Краснодарский край
|12 377
|12 267
|–1%
|5
|Приморский край
|10 962
|12 224
|12%
|81
|Кабардино-Балкарская Республика
|4910
|4874
|–1%
|82
|Республика Тыва
|3860
|4864
|26%
|83
|Республика Ингушетия
|2240
|2349
|5%
|84
|Республика Дагестан
|2027
|2172
|7%
|85
|Чеченская Республика
|1191
|1299
|9%
Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»