Почему продажи лекарств падают, а биодобавок – растут

Каждый год россияне тратят на лекарства все больше. По данным AlphaRM, в 2023 году общие расходы граждан за 12 месяцев на покупку препаратов в аптеке составили в среднем 9827 рублей на душу населения. Это на 6% больше, чем годом ранее. И дело, конечно, не в том, что люди стали чаще болеть. Можно отметить, что в пандемийном 2020 году россияне оставляли в аптеках в среднем на 2000 рублей меньше, чем сейчас.

Вместе с этим ситуация с расходами на здоровье сильно разнится по регионам. Так, наибольшие затраты на лекарства в расчете на одного человека в 2023 году приходились на Санкт-Петербург (14 818 рублей), Московскую область (13 000 рублей) и Москву (12 459 рублей). Меньше денег тратят в основном республики, расположенные на юге России: Кабардино-Балкарская (4874 рубля), Тыва (4864 рубля), Ингушетия (2349 рублей), Дагестан (2172 рубля) и Чечня (1299 рублей). Такое распределение связано с несколькими факторами, в частности с экономической составляющей. Регионы, которые оказались лидерами по затратам на аптеки, сами по себе богаче, в них выше средний доход населения. Аутсайдерами трат привычно стали субъекты с «выгодным» географическим расположением, где больше солнца и теплых дней, а значит, меньше сезонных заболеваний. Также в конец рейтинга по тратам традиционно попадают республики Северного Кавказа, которые известны своими долгожителями и более правильным отношением к здоровью, чем в других регионах страны.

Потребительские предпочтения россиян, касающиеся выбора лекарств, сместились после пандемии в сторону осознанности. Граждане переключились с противовирусных на прием профилактических препаратов. Можно заметить, что наибольший рост категории противовирусных препаратов приходился на пики ковидных волн, в особенности омикрона, в феврале 2022 года. Наиболее продаваемыми в тот момент лекарствами этой категории были «Арбидол», «Ингавирин» и «Кагоцел». После пандемии мы отмечали скачок продаж витамина D. Самыми популярными у россиян лекарствами этой группы были «Аквадетрим», «Фортедетрим» и «Вигантол».

Кроме закономерного перехода от лечения к профилактике в период снижения заболеваемости на фоне окончания пандемии мы отмечаем рост интереса к препаратам отечественного производства в целом. Разумеется, смещение в сторону российских производителей имеет несколько причин, но одна из неочевидных – активный маркетинг. Причем доля лекарств российского производства в структуре продаж растет как в рублях, так и в упаковках.

В последнее время – мы рассматриваем период в три года – наблюдается рост розничных продаж препаратов в рублях, но падение в упаковках, при этом средняя цена из года в год растет. Так, по итогам 2023 года объем реализации составил 1439 млрд рублей, что больше по отношению к прошлому году на 7%. В упаковках же картина немного другая: в основном продажи падают, не считая 2022 год, который продемонстрировал небольшой, но прирост в 1%. За 12 месяцев 2023 года аптеки продали 5,07 млрд упаковок (–1% к 2022 году).

Исходя из этого, можно сказать, что население стало экономить на препаратах из-за роста их цен.

При этом как в стоимостном, так и в количественном выражении положительный прирост показал рынок БАД. Объем продаж биодобавок составил 0,5 млрд упаковок (+5% к 2022 году) на сумму 137 млрд рублей (+18% к 2022 году). Спрос на БАД оказался выше по причине того, что население, как мы отмечали ранее, стало более осознанным в плане здоровья. БАД в этом случае более доступные и удобные в приобретении, потому что на них не нужен рецепт. Кроме того, их можно купить не только в аптеках и онлайн-аптеках, но и на маркетплейсах. Их можно забрать из пунктов выдачи, которые сейчас расположены чуть ли не в каждом доме, и в продуктовых магазинах. Для некоторых людей эти факторы оказывались решающими.

Компания AlphaRM, опираясь на исторические данные по розничному рынку, полагает, что продажи лекарств вырастут в 2024 году по отношению к 2023-му на 7% и достигнут отметки 1546 млрд рублей. В расчете на одного человека траты на препараты составят примерно 10 574 рублей (+8% к 2023 году). Реализация аптеками БАД, по нашему мнению, сохранит примерно такую же динамику роста, как в 2023 году, и составит 161 млрд рублей.

Год Сегментация в стоимостном выражении, %, руб. Сегментация в натуральном выражении, %, уп. Импортный Отечественный Импортный Отечественный 2020 59,3% 40,7% 33,5% 66,5% 2021 58,9% 41,1% 36,0% 64,0% 2022 56,3% 43,7% 34,0% 66,0% 2023 54,6% 45,4% 33,4% 66,6%

Год Объем аптечных продаж, млрд руб. Прирост продаж, YoY, руб., % Объем аптечных продаж, млрд уп. Прирост продаж, YoY, уп., % Средняя цена за 1 уп., руб. Прирост цены, YoY, руб., % 2020 1151 5,56 207 2021 1218 6% 5,10 –8% 239 15% 2022 1344 10% 5,14 1% 262 10% 2023 1439 7% 5,07 –1% 284 9%

Место в рейтинге Субъект федерации Частные расходы на душу населения, 2022, руб. Частные расходы на душу населения, 2023, руб. Прирост расходов на душу населения, 2023/2022, руб., % 1 Санкт-Петербург 14 518 14 818 2% 2 Московская область 13 228 13 000 –2% 3 Москва 12 155 12 459 3% 4 Краснодарский край 12 377 12 267 –1% 5 Приморский край 10 962 12 224 12% 81 Кабардино-Балкарская Республика 4910 4874 –1% 82 Республика Тыва 3860 4864 26% 83 Республика Ингушетия 2240 2349 5% 84 Республика Дагестан 2027 2172 7% 85 Чеченская Республика 1191 1299 9%

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

gxpnews