Центр лекобеспечения объявил 14 аукционов на поставку ЛП для пациентов с социально значимыми заболеваниями

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 14 аукционах на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, а также антибиотиков широкого спектра действия. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на поставку 9 ЛП по программе ВЗН.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 50 мг
|6 445 620 табл. (шт.)
|24,97
|160 947 131,40
|26.04.2024
|2
|Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|2 445 619 табл. (шт.)
|144,66
|353 783 244,54
|06.05.2024
|3
|Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл
|2 095 886 мл
|3,11
|6 518 205,46
|27.04.2024
|4
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|140 300 табл. (шт.)
|19,99
|2 804 597,00
|27.04.2024
|5
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|285 420 г лекарственной формы
|73,29
|20 918 431,80
|27.04.2024
|6
|Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|5830 г действующего вещества
|92,40
|538 692,00
|27.04.2024
|7
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|670 304 табл. (шт.)
|33,16
|22 227 280,64
|27.04.2024
|8
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|929 178 табл. (шт.)
|49,74
|46 217 313,72
|08.05.2024
|9
|Бедаквилин, таблетки, 100 мг
|1 612 595 табл. (шт.)
|574,55
|926 516 457,25
|06.05.2024
|10
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|1 239 949 капс. (шт.)
|3,57
|4 426 617,93
|08.05.2024
|11
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|1 923 464 капс. (шт.)
|5,30
|10 194 359,20
|08.05.2024
|12
|Теризидон, капсулы, 150 мг
|290 363 капс. (шт.)
|49,50
|14 372 968,50
|08.05.2024
|13
|Теризидон, капсулы, 300 мг
|2 578 138 капс. (шт.)
|83,57
|215 454 992,66
|08.05.2024
|14
|Теризидон, капсулы, 250 мг
|1 933 467
|77,00
|148 876 959
|08.05.2024
gxpnews