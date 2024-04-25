Центр лекобеспечения объявил 14 аукционов на поставку ЛП для пациентов с социально значимыми заболеваниями

6

Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг

5830 г действующего вещества

92,40

538 692,00

27.04.2024