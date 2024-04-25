Из стандарта лечения ОРВИ полностью исключили антибиотики и гормоны

Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Приказ заменит документ от 2012 года, в котором идет речь о тяжелом течении заболевания. Список лекарств в новом стандарте сократился с 61 до 33 препаратов, из него полностью исключили антибиотики и кортикостероиды.

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при ОРВИ, изменения закреплены в приказе № 127н от 18.03.2024, который был зарегистрирован 22 апреля.

Документ отменяет приказ министерства № 657н от 7.11.2012 «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести». Новый приказ регулирует диагностику и лечение ОРВИ без указания степени тяжести. В связи с этим антибиотики и кортикостероиды, указанные в старом приказе, не числятся в новом документе.

В утратившем силу стандарте был 61 пункт с наименованиями препаратов, среди которых антибиотики левофлоксацин, цефоперазон, гентамицин и др. В новом приказе всего 33 наименования, в него входят противовирусные препараты кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, противовоспалительный ибупрофен и анальгетик парацетамол.

Перечень лекарственных препаратов для медицинской помощи взрослым пациентам при ОРВИ Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта Биклотимол Гексэтидин Хлоргексидин Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс Меглюмина натрия сукцинат Другие противовирусные препараты Имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты Кагоцел Риамиловир Тилорон Умифеновир Энисамия йодид Интерфероны Интерферон альфа-2b Интерферон гамма человеческий рекомбинантный Другие иммуностимуляторы Меглюмина акридонацетат Эргоферон Производные уксусной кислоты и родственные соединения Диклофенак Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Анилиды Парацетамол Производные бензодиазепина Диазепам Симпатомиметики Ксилометазолин Нафазолин Оксиметазолин Другие назальные препараты Натрия хлорид Симпатомиметики Аскорбиновая кислота + декстрометорфан + парацетамол + псевдоэфедрин Антисептики Лизоцим + пиридоксин Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами Бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол Муколитические препараты Амброксол Ацетилцистеин Бромгексин Другие противокашлевые препараты Бутамират Ренгалин Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами Декстрометорфан + терпингидрат+ (левоментол) Другие препараты для лечения простудных заболеваний Декстрометорфан + фенилэфрин + хлорфенамин Замещенные этилендиамины Хлоропирамин

Источник: Приказ Минздрава № 127н от 18.03.2024

Совпадают в перечнях лекарств в новом и старом приказах только девять пунктов:

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты,

тилорон,

меглюмина акридонацетат,

ибупрофен,

диазепам,

натрия хлорид,

амброксол,

ацетилцистеин,

хлоропирамин.

Кроме того, в приказе, утратившем силу, была указана лишь одна нозология, в новом перечень расширен до 22 пунктов. Изменили и список врачей, к которым пациент может прийти на прием: он увеличился с пяти до восьми позиций. При этом перечень лабораторных методов исследования сократили с 30 до 11. Срок лечения сократили с 15 до семи дней, в условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.

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