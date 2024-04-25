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Из стандарта лечения ОРВИ полностью исключили антибиотики и гормоны

Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Приказ заменит документ от 2012 года, в котором идет речь о тяжелом течении заболевания. Список лекарств в новом стандарте сократился с 61 до 33 препаратов, из него полностью исключили антибиотики и кортикостероиды.

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при ОРВИ, изменения закреплены в приказе № 127н от 18.03.2024, который был зарегистрирован 22 апреля.

Документ отменяет приказ министерства № 657н от 7.11.2012 «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести». Новый приказ регулирует диагностику и лечение ОРВИ без указания степени тяжести. В связи с этим антибиотики и кортикостероиды, указанные в старом приказе, не числятся в новом документе.

В утратившем силу стандарте был 61 пункт с наименованиями препаратов, среди которых антибиотики левофлоксацин, цефоперазон, гентамицин и др. В новом приказе всего 33 наименования, в него входят противовирусные препараты кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, противовоспалительный ибупрофен и анальгетик парацетамол.

Перечень лекарственных препаратов для медицинской помощи взрослым пациентам при ОРВИ
Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта Биклотимол
Гексэтидин
Хлоргексидин
Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс Меглюмина натрия сукцинат
Другие противовирусные препараты Имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты
Кагоцел
Риамиловир
Тилорон
Умифеновир
Энисамия йодид
Интерфероны Интерферон альфа-2b
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный
Другие иммуностимуляторы Меглюмина акридонацетат
Эргоферон
Производные уксусной кислоты и родственные соединения Диклофенак
Производные пропионовой кислоты Ибупрофен
Анилиды Парацетамол
Производные бензодиазепина Диазепам
Симпатомиметики Ксилометазолин
Нафазолин
Оксиметазолин
Другие назальные препараты Натрия хлорид
Симпатомиметики Аскорбиновая кислота + декстрометорфан + парацетамол + псевдоэфедрин
Антисептики Лизоцим + пиридоксин
Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами Бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол
Муколитические препараты Амброксол
Ацетилцистеин
Бромгексин
Другие противокашлевые препараты Бутамират
Ренгалин
Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами Декстрометорфан + терпингидрат+ (левоментол)
Другие препараты для лечения простудных заболеваний Декстрометорфан + фенилэфрин + хлорфенамин
Замещенные этилендиамины Хлоропирамин

Источник: Приказ Минздрава № 127н от 18.03.2024

Совпадают в перечнях лекарств в новом и старом приказах только девять пунктов:

  • имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты,
  • тилорон,
  • меглюмина акридонацетат,
  • ибупрофен,
  • диазепам,
  • натрия хлорид,
  • амброксол,
  • ацетилцистеин,
  • хлоропирамин.

Кроме того, в приказе, утратившем силу, была указана лишь одна нозология, в новом перечень расширен до 22 пунктов. Изменили и список врачей, к которым пациент может прийти на прием: он увеличился с пяти до восьми позиций. При этом перечень лабораторных методов исследования сократили с 30 до 11. Срок лечения сократили с 15 до семи дней, в условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.
Фото: 123rf.com

pharmvestnik

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25 апреля, 2024 | Просмотров: 71