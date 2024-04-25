Суд приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова

В феврале 2024 года Росздравнадзор выявил множественные нарушения в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик», и принял административные меры по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ. Кроме того, надзорный орган передал результаты проверок в СК РФ для возбуждения уголовного дела.

В конце месяца столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).

Смерть пациента предположительно произошла в клинике «Ай Кью Пластик» – по данным СМИ, умер продюсер Петр Гаврилов. Мужчине провели резекцию желудка, после чего он скончался. Причиной летального исхода могло стать заражение крови после операции. Сам Хайдаров вину не признал и утверждал, что смерть произошла из-за злокачественной гипертермии. В марте Росздравнадзор подал иск к клинике.

В апреле сотрудники Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве провели обыски в «Ай Кью Пластик» на севере столицы. После этого правоохранители приостановили проведение некоторых услуг в медцентре и опечатали операционные помещения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ай Кью Пластик» зарегистрировано в июле 2019 года. Компания на 50% принадлежит жене Хайдарова – Светлане Сильваши. В 2023 году выручка от продаж составила 718,1 млн рублей, а прибыль – 136,9 млн рублей. «Ай Кью Пластик» также связана с ООО «Сильваши», в которой Хайдарову и его супруге принадлежит по 50%.