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Суд приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова

Арбитражный суд Москвы по заявлению территориального органа Росздравнадзора приостановил на 90 суток деятельность клиники «Ай Кью Пластик», принадлежащей известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, после смерти пациента. Учреждение привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

В феврале 2024 года Росздравнадзор выявил множественные нарушения в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик», и принял административные меры по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ. Кроме того, надзорный орган передал результаты проверок в СК РФ для возбуждения уголовного дела.

В конце месяца столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).

Смерть пациента предположительно произошла в клинике «Ай Кью Пластик» – по данным СМИ, умер продюсер Петр Гаврилов. Мужчине провели резекцию желудка, после чего он скончался. Причиной летального исхода могло стать заражение крови после операции. Сам Хайдаров вину не признал и утверждал, что смерть произошла из-за злокачественной гипертермии. В марте Росздравнадзор подал иск к клинике.

В апреле сотрудники Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве провели обыски в «Ай Кью Пластик» на севере столицы. После этого правоохранители приостановили проведение некоторых услуг в медцентре и опечатали операционные помещения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ай Кью Пластик» зарегистрировано в июле 2019 года. Компания на 50% принадлежит жене Хайдарова – Светлане Сильваши. В 2023 году выручка от продаж составила 718,1 млн рублей, а прибыль – 136,9 млн рублей. «Ай Кью Пластик» также связана с ООО «Сильваши», в которой Хайдарову и его супруге принадлежит по 50%.

Источник: РИА Новости
Фото: iqplastique.com/contacts

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25 апреля, 2024 | Просмотров: 59