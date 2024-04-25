Минздрав положительно оценил перспективы использования дронов для доставки лекарств и анализов

Российские беспилотники могут начать использовать для доставки лекарственных средств и анализов. В Минздраве сообщили об успешном тестировании БПЛА в медицинских целях и начале разработке регламентов для их использования.

Беспилотники предполагается использовать для доставки препаратов и анализов, а также при оказании помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Главным результатом тестирования дронов стало значительное сокращение времени доставки медикаментов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Для нас использование беспилотников сегодня является приоритетным направлением, потому что первый результат тестирования показывает, что это экономически эффективно и дает результат по сокращению времени доставки», — сообщил РИА «Новости» министр.

Мурашко уточнил, что еще предстоит протестировать регламент применения беспилотников, чтобы доставлять препараты или анализы в разных погодных условиях, в том числе зимой. Кроме того, специалистам предстоит определить, какие температурные условия, средства защиты и контроля необходимы для того, чтобы избежать дефектов препаратов или анализов во время транспортировки.

Мурашко также подчеркнул, что для медицинских целей планируется применять отечественные беспилотники.

Опыт успешной доставки