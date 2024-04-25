Министр здравоохранения Крыма готов уйти в отставку из-за проблем с лекобеспечением

Глава Минздрава Крыма обещал решить проблему с лекарственным обеспечением для льготников. В противном случае чиновник готов уйти в отставку.

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал уйти в отставку, если не будут решены проблемы с поставками льготных лекарств в регион, написал он в своем telegram-канале.

В этом году, сообщил он, для лекобеспечения в рамках федеральной и региональной льготных программ была запланирована закупка порядка 1100 наименований препаратов. «Крым-Фармация» пока закупила 955 наименований. Во «временной дефектуре» находятся 33 препарата, в «стойкой дефектуре» — девять:

Зуклопентиксол, р-р для в/м введ. масл., 200 мг/мл, 1 мл, № 10; Зуклопентиксол, табл., п.о., 10 мг, № 50; Упадацитиниб, табл. с пролонг. высвоб. п.п.о., 15 мг, № 28; Этопозид, капс., 50 мг, № 20; Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, табл., 2,5 мг, № 50; Изосорбида динитрат, табл. пролонг., 20 мг, № 20; Парацетамол, табл., 200 мг, № 10; Пилокарпин, капли глазн., 1%, 5 мл, № 1; Этанол, р-р д/наружн. прим., 70%, 100 мл, № 1.

«Вместе с тем, на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года, — написал Скорупский. — Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма».

Фото: социальные сети

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