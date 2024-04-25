Roche заявила о падении доходов на 6% в I квартале

Доходы Roche составили 14,4 млрд швейцарских франков (15,8 млрд долл.) в I квартале 2024 года, что на 6% меньше, чем за первые три месяца предыдущего года. Компания объясняет падение низким спросом на продукцию, связанную с COVID-19, и укреплением курса швейцарского франка.

За первые три месяца 2024 года доходы Roche упали на 6%, до 14,4 млрд швейцарских франков (около 15,8 млрд долл.), по сравнению с прошлым годом. Швейцарская компания сообщила об этом в опубликованном финансовом отчете за I квартал этого года.

Показатели фармацевтического подразделения Roche также оказались хуже, чем в 2023 году. Выручка с реализации фармпродукции составила 10,9 млрд швейцарских франков (около 12 млрд долл.), что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Компания объясняет падение доходов снижением спроса на продукцию, связанную с COVID-19, и укреплением курса швейцарского франка по отношению к большинству других валют. При неизменных обменных курсах выручка Roche выросла на 2% в I квартале этого года. Без учета продуктов для диагностирования или лечения COVID-19 продажи производителя увеличились на 7%.

Наиболее значимый вклад в улучшение финансовой ситуации Roche в I квартале внес препарат «Вабисмо» (фарицимаб). За первые три месяца этого года он принес компании 841 млн швейцарских франков (около 927 млн долл.), что на 108% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Лекарство было впервые одобрено FDA в феврале 2022 года в качестве средства для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека. В октябре 2023 года американский регулятор одобрил еще одно показание «Вабисмо», разрешив его применение при окклюзии вен сетчатки.

Также значительный рост продаж в I квартале отмечается у препаратов «Фесго» (пертузумаб+трастузумаб+гиалуронидаза), назначаемого при раке молочной железы, и «Полайви» (полатузумаб ведотин), который используется для лечения рака крови. С января по март текущего года «Фесго» заработал компании на 70% больше, чем за тот же промежуток времени 2023 года. Доходы с его продаж составили 388 млн швейцарских франков (424 млн долл.). В свою очередь, «Полайви» принес производителю 250 млн швейцарских франков (около 273 млн долл.). Это на 81% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Самым высокодоходным активом в портфеле Roche стал «Окревус» (окрелизумаб), объем продаж которого в I квартале превысил отметку в 1,7 млрд швейцарских франков (около 1,8 млрд долл.). Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 8%. Инъекционный препарат применяется при рассеянном склерозе.

Кроме того, компания сообщила о прекращении разработок и исследований 20% молекулярных лекарств. В их числе оказались два препарата от солидных опухолей camonsertinib и belvarafenib, эффективность которых оценивалась в комбинации с «Котелликом» (кобиметиниб), а также RG6286 от колоректального рака и RG6163 от психических расстройств, пишет Fierce Pharma.

В 2024 году Roche ожидает увеличения продаж на 4—6% при неизменных обменных курсах. До конца года производитель планирует получить одобрение от американского и европейского регуляторов на применение Piasky (crovalimab) при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

Помимо этого, в сентябре этого года регулирующие органы вынесут решение относительно заявки компании по расширению показаний «Окревуса». Лекарство продемонстрировало эффективность при рецидивирующем и первично-прогрессирующем рассеянном склерозе в ходе фазы III клинических испытаний, данные которой Roche представила в прошлом году.

Фото: roche.ru

Владимир Заболотских

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