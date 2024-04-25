RNC Pharma сообщила о росте объема производства лекарств в I квартале

Объем производства лекарств в I квартале 2024 года вырос на 13,8% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом март обновил минимум натуральной динамики за последние 11 месяцев. Более 90% произведенных лекарств — продукция отечественных производителей, остальной объем обеспечили иностранные игроки, локализованные в России.

Объем производства готовых лекарственных препаратов в первом квартале 2024 года составил 193,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), показатель прироста относительно аналогичного периода 2023 года — 13,8% в рублях. Суммарно за первые три месяца текущего года локализованные в России фармкомпании выпустили на рынок 993 млн упаковок, что на 1,4% больше, чем в январе — марте 2023 года. Как сообщают аналитики RNC Pharma, динамика отгрузок в минимальных единицах дозирования (МЕД) была заметно выше — на уровне 4,1%. Всего с начала года фармкомпании отгрузили 19,9 млрд мин. единиц готовых лекарств.

Март 2024 года обновил абсолютный минимум натуральной динамики за последние 11 месяцев. Показатель прироста в упаковках относительно марта 2023 года был зафиксирован на отметке 7,3% в упаковках и -7% в МЕД. Всего за месяц фармкомпании отгрузили на рынок 343,9 млн упаковок и порядка 6,7 млрд МЕД. Аналитики связывают низкую динамику с тем, что в марте прошлого года был зафиксирован абсолютный пик активности работы фармкомпаний в первом полугодии. Ожидается, что в 2024 году пиковые показатели придутся на апрель. Рублевый объем произведенных на территории России ЛП в марте этого года составил 68,6 млрд руб., что на 0,4% больше, чем годом ранее.

В общем натуральном объеме произведенных в I квартале лекарств доминирует продукция отечественных производителей, на них приходилось 91,9% всех поставленных на рынок препаратов в упаковках, остальной объем обеспечили иностранные игроки, локализованные в России. При этом динамика отгрузок для отечественных и локализованных игроков сильно различалась. Так, российские компании увеличили поставки относительно первого квартала прошлого года на 1,2% (в упаковках), иностранные поставщики демонстрировали рост на 4,2%. Менялось и общее количество компаний, которые проводили отгрузки препаратов: число российских игроков за год выросло на 37 (до 338 компаний), а иностранных сократилось на четыре (до 56).

Из числа российских фармкомпаний, входящих в ТОР20 с точки зрения общего объема отгрузок, максимальной натуральной динамикой в первом квартале 2024 года характеризовались компании: «Обновление» (+65% в упаковках), «Брайт Вей» (+61%) и «Вертекс» (+52%). Динамику компании «Обновление» обеспечивали преимущественно традиционные препараты, в частности валидол, активированный уголь и нафтизин. «Брайт-Вей» расширял производство дженериков, в том числе максимальный вклад в динамику обеспечили препараты «Лоперамид», «Ибупрофен» и «Амброксол». Результат «Вертекса» определяли «Бисопролол», «Лозартан» и «Флуконазол».

Топовые иностранные производители, локализованные в России, демонстрировали в основном кратную динамику поставок. В частности, отгрузки продукции «Менарини» выросли относительно I квартала 2023 года в 3,4 раза, «Байер Хелскер» показал рост в 3,1 раза, на третьем месте — «АстраЗенека», которая нарастила выпуск в 2,1 раза. Успех «Менарини» был почти полностью обеспечен поставками препарата «Мезим».

«Байер Хелскер» продолжает развивать локальное производство с компаниями «Полисан» (здесь с апреля 2023 года выпускается препарата «Ксарелто») и «Нижфарм» (с августа 2023 года производит «Релиф»). Наконец, результат «АстраЗенека» был обеспечен ростом выпуска препаратов «Беталок» и «Форсига», который осуществляется на предприятии компании в Калужской области. По прогнозам аналитиков, будущая результативность компании может оказаться уже несколько иной, учитывая появление на рынке дженерика на основе дапаглифлозина.

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России (включая выпуск ассортимента иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2019—2023 годы и первый квартал 2024 года в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражениях



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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