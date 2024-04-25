В Госдуму внесен законопроект об обороте метанола

В Госдуму внесен зконопроект о регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. В нем предлагается создать реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют оборот такой продукции. Депутаты, разработавшие документ, отмечают, что метанол опасен для человека.

Депутаты и сенаторы предложили сформировать правовые основы оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также ввести запрет на розничную продажу метанола. Законопроект № 610892-8 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей» внесен на рассмотрение в Госдуму.

Документом предусмотрено создание уполномоченного органа, который будет формировать и вести реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей в государственной информационной системе промышленности. В реестре будет указана информация о:

производителях метанол и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей;

перевозчиках метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих использование метанола и метанолсодержащих жидкостей.