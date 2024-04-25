СК завершил расследование дела о незаконном сбыте лекарств на 1 млрд рублей в Брянске

Фигурантов обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, и незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 238.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Также одну из предполагаемых участниц обвинили в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 34-летний житель Московской области создал преступное сообщество, участниками которого стали не менее 25 человек, с целью незаконного ввоза и дальнейшей реализации на территории России зарубежных препаратов и медицинских изделий, не зарегистрированных в стране.

В СК утверждают, что с апреля 2018-го по апрель 2023 года фигуранты ввезли лекарства и медизделия на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Одна из «активных участниц» преступной схемы, согласно версии следствия, направила более 15 млн рублей, вырученных от реализации препаратов, на приобретение недвижимости на Черноморском побережье.

«С учетом собранных следователем доказательств 21 фигуранту уголовного дела предъявлены обвинения, в отношении пятерых материалы выделены в отдельное производство, организован их розыск», – рассказали в СК.

На данный момент 16 обвиняемых находятся под стражей, еще двоим суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Одному фигуранту назначен залог в размере 1 млн рублей, еще двое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Во время расследования наложен арест на имущество фигурантов, стоимость которого исчисляется «десятками миллионов рублей».

Уголовное дело возбудили осенью 2023 года. Тогда отмечалось, что в деле фигурируют не менее 20 человек, а общая стоимость ввезенной незарегистрированной продукции оценивалась в 800 млн рублей. Информацию, какие конкретно препараты ввозили и сбывали на территории РФ, следователи не предоставили.