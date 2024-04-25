В отдельных регионах используется не более 13% схем противоопухолевой терапии

В 2022 году в круглосуточных стационарах для онкологических больных фактически использовалось 96,6% противоопухолевых лекарственных схем, но в некоторых регионах эта доля не превышала 19%. В дневных стационарах применялось 94,2% схем, в отдельных субъектах – не более 13%. Экспертов настораживает эта ситуация.

В 2022 году на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями из бюджета ФОМС было потрачено 327,1 млрд руб. Из них на противоопухолевую лекарственную терапию – 239,6 млрд руб., или 73,2 % от общего объема использованных средств. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями в 2021–2023 годах», с которым ознакомился «ФВ».

В анализируемом периоде количество схем, предусмотренных для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в круглосуточном стационаре в регионах, составляло 525 единиц, из них фактически применялось 507, то есть 96,6%. Не во всех регионах такой высокий процент использования схем. Например, в Республике Тыва использованы 80 схем лечения, в Новгородской области – 101, в Республике Алтай – 103.

В дневном стационаре в 2022 году было 757 противоопухолевых схем, регионы фактически использовали 713, или 94,2%. В число субъектов с наименьшим количеством схем, например, попали Магаданская область – 98 схем, Республика Ингушетия – 99, Еврейская автономная область – 75.