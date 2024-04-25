«Биотэк» помешал «Марбиофарму» провести допэмиссию

Активы «Биотэк» принадлежат жене основателя – Евгении Шпигель. В апреле 2023 года она оформила доверенность на управление компанией на владельца курской сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого. Он же, в свою очередь, назначил бывшего замглавы Минздрава Ульяновской области Валерия Жорова руководителем «Марбиофарма», 97,8% которого принадлежат МФПДК «Биотэк». В сентябре 2023 года новый руководитель завода объявил о созыве акционеров для выпуска дополнительного количества долей компании.

Акционеры сделку одобрили. Выгодоприобретателем выступил дядя Дмитрия Руцкого владелец ООО «Фармация» Михаил Руцкой. По итогам допэмиссии его компании должны были перейти 80% акций завода, однако Евгения Шпигель отозвала доверенность у Дмитрия Руцкого.

На момент проведения допэмиссии МФПДК «Биотэк» была признана банкротом. Конкурсный управляющий компании Дарья Аксеник и Евгения Шпигель подали в октябре 2023 года иск в арбитражный суд к «Марбиофарму». Их позиция заключалась в том, что решение Валерия Жорова о проведении допэмиссии не являлось правомерным, так как Евгения Шпигель отозвала доверенность у Дмитрия Руцкого. Истцы настаивали, что по итогам проведенной Жоровым сделки «Биотэк» лишается актива в виде завода «Марбиофарм», что, естественно, причинит убытки компании Евгении Шпигель.

Представители «Марбиофарма», в свою очередь, оппонировали, что Жоров заполнил бюллетень для голосования о допэмиссии 11 сентября 2023 года, будучи законным представителем «Биотэка». Последующая отмена доверенности Евгенией Шпигель, настаивал ответчик, не может аннулировать его голос. Суд с позицией ответчика не согласился и удовлетворил иск Аксеник и Шпигель.

Дмитрий Руцкой сообщил Vademecum, что решение Арбитражного суда Пензенской области будет обжаловано в апелляционной инстанции. Целью допэмиссии было избежание банкротства «Марбиофарма». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году завод продемонстрировал убыток в 83 млн рублей. На предприятии производится более 70 наименований лекарств, БАДов и фармсубстанций.

ГК «Биотэк» инициировала процесс банкротства в конце 2022 года. Основной причиной стал громкий коррупционный скандал, завершившийся обвинительным приговором: основателя группы компаний Бориса Шпигеля приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей, его супругу Евгению Шпигель – к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 150 млн рублей.

В январе 2024 года Октябрьский районный суд Пензы распорядился взыскать более 8 млрд рублей с Бориса Шпигеля по исковым требованиям Генпрокуратуры.