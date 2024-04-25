Bayer уволит менеджеров и позволит сотрудникам самим организовывать свою работу

Bayer уволит тысячи менеджеров среднего звена, чтобы сотрудники могли самостоятельно организовывать свою работу. Также глава компании сократит на 99% справочник для сотрудников, состоящий из более чем тысячи страниц.

Глава Bayer Билл Андерсон объявил об увольнении менеджеров среднего звена, позволив почти 100 тыс. сотрудникам распоряжаться своим рабочим временем и ставить перед собой задачи самостоятельно. Об этом говорится в статье, опубликованной в деловом журнале Fotune.

Интегрируемая модель корпоративного управления получила название «Динамическое совместное владение». Андерсон не уточнил точное количество менеджеров, которое попадает под сокращение. Сегодня в компании работает около 17 тыс. руководителей среднего звена. Однако The Wall Street Journal сообщило, что одно только фармацевтическое подразделение Bayer сократит 40% человек, занимающих руководящие должности.

Отмечается, что фармгигант не беспокоится об отсутствии контроля над действиями своих работников, поскольку в компании трудятся «лучшие выпускники университетов», подчеркнул Андерсон.

«Они обладают блестящей квалификацией, а затем их берут на работу и назначают какого-то руководителя, который говорит им, что делать. У этого руководителя есть свой руководитель, который говорит ему, что делать, а у того есть свой руководитель, говорящий ему, что делать, – отметил представитель Bayer. – Это не совсем разумно».

В ближайшие годы штат сотрудников Bayer будет состоять из 5—6 тыс. небольших самоуправляемых групп. Они займутся проектами по своему выбору в течение 90 дней, после чего участники групп будут меняться и работать над новым проектом.

Помимо этого, Андерсон заявил, что сократит на 99% справочник для сотрудников из 1362 страниц.

Ранее Bayer сообщила о сокращении сотрудников, занимающих руководящие должности в Германии. Увольнение начнется в ближайшие месяцы и завершится не позднее конца 2025 года. Офис компании в Германии является местом работы для более чем 22 200 человек.

Билл Андерсон занял пост главы Bayer в июне прошлого года, поставив перед собой задачу разрешить финансовые проблемы, последовавшие за приобретением американского производителя семян Monsanto за 63 млрд долл.: акции Bayer упали почти на 70% с момента осуществления покупки в 2018 году.

Фото: bayer.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik