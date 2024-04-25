Ученые в Петербурге разрабатывают экспериментальную мРНК-платформу для создания вакцин и препаратов

Исследователи Научного центра мирового уровня “Передовые цифровые технологии” Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НЦМУ СПбПУ) создают экспериментальную платформу для разработки вакцин и терапевтических препаратов на основе разных типов РНК: мРНК – матричной или информационной РНК и срРНК – самореплицирующейся мРНК. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В сообщении отмечается, что это поможет в создании препаратов для профилактики и лечения онкологических, сердечно-сосудистых, а также острых респираторных вирусных заболеваний, например, гриппа.

Платформа мРНК на сегодняшний день является самой универсальной технологией, которая позволяет создавать препараты в сжатые сроки. Разработка ученых НЦМУ СПбПУ состоит из двух основных компонентов, которые помогают обеспечить наибольший эффект препарата, а также из отечественных реагентов и секретных наработок, которые были накоплены во время работы над мРНК-вакциной от коронавирусной инфекции. Кроме этого, в ближайших планах – проведение исследований на животных вакцины против гриппа, чтобы в 2025 году начать ее доклинические исследования. Также в 2024 году планируется исследование мРНК в терапии онкологических заболеваний.

Создание платформы в том числе позволит по-новому подойти к борьбе с инфекциями, проблема вакцинации от которых до сих пор не решена: ВИЧ, гепатит С, респираторно-синцитиальный вирус и другие.

Как напомнили в пресс-службе, Научный центр мирового уровня “Передовые цифровые технологии” был создан в 2020 году на базе консорциума из 4 организаций. Координатором консорциума является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Также в него входят Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Тюменский государственный университет, НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России.

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