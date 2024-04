AstraZeneca: объем выпуска «Форсиги» растет и полностью удовлетворяет потребность рынка РФ Ученые в Петербурге разрабатывают экспериментальную мРНК-платформу для создания вакцин и препаратов » Сколько и в какие R&D-проекты вкладывала Big Pharma в 2023 году? На смену препаратам, борющимся с COVID-19, пришли препараты от ожирения. Но не только ими живет фармрынок. В последние несколько лет абсолютным лидером по инвестициям в исследования и разработки была компания Roche. Сохраняя лидирующую позицию до 2023 года, компания уступила не только ближайшему конкуренту ‒ Johnson & Johnson, но и Merck & Co. Сколько тратили крупнейшие компании на исследования и раздатки и на какие проекты были направлены инвестиции? Год за годом компания Roche вкладывала в исследования и разработки больше всех. Но в 2023 году компания уступила не только ближайшему конкуренту ‒ Johnson & Johnson, но и Merck & Co., которая потратила в 2023 году на исследования и разработки $30,53 млрд, особенно впечатляющих на фоне $13,5 млрд, выделенных в 2022 году. Важно, правда, уточнить, что более половины этих денег было потрачено на поглощения. Fierce Biotech представляет 10 крупнейших бюджетов на R&D в фармацевтической отрасли на 2023 год, основанных на скорректированных показателях и показателях GAAP. 2023-й стал годом смены парадигмы: после COVID-19 в фармацевтической отрасли пришел рынок препаратов от ожирения. Главные лидеры ‒ Mounjaro от Eli Lilly (всего-то № 7 в рейтинге) и, конечно, Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, которая вообще в список не вошла. Но то же самое можно сказать и о многих фармкомпаниях, попавших в список лидеров по бюджетам в R&D, включая Roche и Novartis. 10 крупнейших бюджетов на R&D в фармацевтической отрасли на 2023 год 1. Merck & Co. Бюджет на R&D в 2023 году: $30,53 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 126%

Общий доход в 2023 году: $60,1 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 50,8% На первый взгляд может показаться, что расходы Merck на R&D в 2023 году ‒ это опечатка. Но нет. Хотя есть важный нюанс: более половины этой суммы связано с предыдущими сделками. Merck заявила о тратах на R&D в размере $30,5 млрд за весь 2023 год по сравнению с $13,5 млрд за 2022 год. Компания заявляет, что $5,5 млрд из этой суммы приходится на масштабное сотрудничество с Daiichi Sankyo по искусственному синтезированию антител и лекарств (ADC), а еще $11,4 млрд ‒ на приобретение компаний Prometheus и Imago BioSciences. Если вычесть заявленные затраты на развитие бизнеса из общих расходов на R&D, цифра снизится до $13,6 млрд, что всего на $100 млн больше, чем в 2022 году. Это составляет 23% выручки Merck за год. Работа Merck в области онкологии в значительной степени ориентирована на ADC, что видно по сделке с Daiichi и более раннему соглашению с Kelun. У компании есть набор доклинических ADC, испытания по которым начнутся в ближайшие пару лет. Merck также тестирует Keytruda в сочетании с препаратом Padcev от Pfizer в качестве лечения первой линии для пациентов с местнораспространенным или метастатическим уротелиальным раком. В иммунологию и кардиологию компания тоже активно инвестирует. 2. Johnson & Johnson Бюджет на R&D: $15,1 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 6,7%

Общий доход в 2023 году: $85,2 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 17,7% Для Johnson & Johnson 2023 год был непростым. Несмотря на это, расходы компании на R&D за год превысили $15 млрд, что является рекордным если не для отрасли, то для компании. Это почти на $1 млрд больше, чем в 2022 году, если учесть отделение подразделения J&J по производству товаров для здоровья Kenvue. При этом увеличение общих расходов не изменило долю доходов компании, направленную на НИОКР, которая в 2023 году осталась на уровне 17,7%, как и в 2022 году. Рекордный уровень расходов совпал с масштабным пересмотром стратегии исследований и разработок J&J, а именно со значительным сокращением направления инфекционных заболеваний и вакцин (ID&V), расходы на которые в течение года обошлись в сотни миллиардов долларов. Новая стратегия была впервые доведена до сотрудников ID&V в конце января 2023 года, после чего руководители J&J заявили, что прекращают работу многочисленных программ, в том числе по разработке вакцины против COVID. Также была приостановлена, а затем и отменена разработка вакцины против RSV (респираторно-синцитиального вируса). Сейчас J&J в основном работает в трех направлениях: нейробиология, онкология и иммунология. На долю этих трех подразделений пришлось 78% выручки в 2023 году. 3. Roche Бюджет на R&D: 13,24 млрд швейцарских франков ($14,97 млрд)

Изменение по сравнению с 2022 годом: -5,7%

Общий доход в 2023 году: 58,72 млрд швейцарских франков ($66,4 млрд)

Бюджет на R&D как процент от выручки: 22,6% Несмотря на лидерство по расходам на R&D в 2022 году, в 2023 году Roche опустилась на две строчки рейтинга. Компания надеялась получить больше отдачи от своих инвестиций в исследования и разработки и избежать неудач.

В 2023 году гендиректор компании Томас Шинекер и его команда избежали таких поражений, как с третьей фазой испытания гантенерумаба ‒ их препарата от болезни Альцгеймера. Хотя у компании было запланировано не так много исследований на поздней стадии, препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии «Кровалимаб» смог конкурировать с препаратом AstraZeneca «Солирис». Год Roche завершила успехом третьей фазы испытания своего ингибитора PI3K инаволисиба при раке молочной железы, который предназначен для достижения той же цели, что и Piqray, но более эффективный. Предположения о том, что тираголумаб ждет неудача, оказались необоснованными: в первые недели 2024 года выяснилось, что ингибитор контрольных точек TIGIT успешен в лечении рака пищевода. Также в прошлом году Roche добилась успеха в борьбе с рассеянным склерозом. Еще на промежуточном этапе был достигнут успех в разработке лекарства от гипертонии «Зилебезиран» в партнерстве с Alnylam. После заключения соглашения Roche получила эксклюзивные права на продажу препарата за пределами США, а на внутреннем рынке у компаний будут совместные права. По условиям соглашения Alnylam получила авансовый платеж в размере $310 млн. В последние несколько месяцев 2023 года компания Roche заключила соглашение с Roivant Sciences и Pfizer о покупке их совместной компании Telavant Holdings за $7,25 млрд. Сделка включала права на разработку, производство и продажу в США и Японии препарата КМЕ-3101 для лечения заболеваний кишечника, который находится в начале третьей фазы. Добавим к этому выход на рынок препаратов от ожирения после приобретения американской биотехнологической компании Carmot Therapeutics Roche Group за $2,7 млрд. В числе разработок Carmot Therapeutics ‒ препараты для подкожного введения и перорального приема, предназначенные для лечения ожирения у пациентов с диабетом или без него. 4. Novartis Бюджет на R&D: $11,37 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 23,9%

Общий доход в 2023 году: $45,4 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 25% После отделения Sandoz, производителя дженериков, Novartis сообщила о расходах на R&D в 2022 году ‒ $9,17 млрд по сравнению с первоначальными $10 млрд. То есть бюджет 2023 года на R&D в размере $11,37 млрд был почти на четверть выше, чем годом ранее. Весной 2023 года компания Novartis сократила свой портфель на 10%, чтобы сосредоточиться на пяти терапевтических направлениях: сердечно-сосудистые заболевания, гематология, солидные опухоли, иммунология и нейробиология. «У нас было больше проектов, чем у наших конкурентов, что привело к тому, что у нас было меньше инвестиций на проект», ‒ объяснял гендиректор Novartis Васант Нарасимхан. Novartis продолжила серьезно инвестировать в радиофармацевтические препараты, которые являются основой ее стратегии борьбы с раком. Компания заключила несколько сделок в этой области, в том числе договор на сумму до $1,7 млрд с Bicycle Therapeutics, который сосредоточен на разработке радиоконъюгатов для лечения множества онкологических заболеваний. В то время как другие крупные игроки устремились на рынок лечения ожирения, Novartis после второй фазы отказалась от своей разработки из-за невысокой эффективности. Вместо этого фармкомпания сосредоточилась на слияниях и поглощениях, завершив в августе приобретение Chinook Therapeutics за $3,2 млрд. Несколько месяцев спустя данные третьей фазы препарата Chinook показали серьезное улучшение при заболевании почек, что позволило Novartis подать заявку на ускоренное одобрение FDA в 2024 году. 5. AstraZeneca Бюджет на R&D: $10,94 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 12%

Общий доход в 2023 году: $45,81 млрд

Бюджет на R&D в процентах от выручки: 24% В 2023 году AstraZeneca выделила дополнительно $1,2 млрд на производство новых препаратов. Это подняло компанию с шестого места прошлогоднего списка на пятое. В отчете о прибылях и убытках за 2023 год компания отметила 27 запусков третьей фазы испытаний, 10 из которых имеют «потенциал блокбастера». Начинают приносить результаты и приобретения последних лет, в том числе Neogene и Gracell, а также партнерские отношения с Quell Therapeutics и Cellectis. AstraZeneca надеется на успех баксдростата, препарата для лечения резистентной и неконтролируемой гипертонии, который она получила в результате приобретения CinCor Pharma за $1,8 млрд в начале 2023 года. В компании также надеются на успехи нескольких препаратов, которые сейчас находятся в третьей фазе испытаний. Это ALXN2220 при транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии и эфзимфотаза альфа при гипофосфатазии. 6. Pfizer Бюджет на R&D: $10,67 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: -6,65%

Общий доход в 2023 году: $58,5 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 18,2% Опустившись на две позиции с четвертого места в 2022 году, Pfizer в 2023 году провела серьезную переоценку ценностей из-за падения спроса на вакцину против COVID-19 и противовирусный препарат «Паксловид». Резкий спад производства препаратов, связанных с COVID, спровоцировал сокращение расходов, в том числе и на R&D, которые упали на 6% по сравнению с $11,43 млрд в 2022 году. Pfizer уволила сотрудников исследовательского центра в Ла-Хойе, специализирующегося на онкологии и вакцинах. В ноябре 2023 года компания заявила, что уволит 500 сотрудников на заводе в британском графстве Кент. Сокращения коснулись не только сотрудников: в октябре 2023 года были завершены пять программ по онкологии, редким заболеваниям и иммунологии. Но в конце 2023 года была закрыта сделка по приобретению за $43 млрд компании Seagen, в результате чего портфель онкологических программ Pfizer увеличился вдвое ‒ до 60. 7. Eli Lilly Бюджет на R&D: $9,31 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 29%

Общий доход за 2023 год: $34,12 млрд

Бюджет на R&D в процентах от выручки: 27% В 2023 году Eli Lilly вложила в R&D еще $2 млрд, что является серьезным увеличением по сравнению с 2022 годом, когда бюджет на развитие вырос всего на 4%. И у Eli Lilly нет планов замедлять программы исследований и разработок. В отчете о прибылях и убытках говорится, что расходы на R&D, наоборот, в следующем году будут расти «более высокими темпами, чем расходы на маркетинг, продажи и административные расходы». Наряду с Novo Nordisk Eli Lilly является лидером на рынке средств для снижения веса и лечения ожирения. В четвертом квартале 2023 года был одобрен и выпущен в продажу препарат Zepbound. Хотя у препарата было немного времени, чтобы внести вклад в продажи (с начала ноября было продано всего на сумму $174,9 млн), борьба с ожирением определит следующую эпоху развития компании. Сейчас Eli Lilly работает над доказательством того, что лекарства от ожирения могут сделать больше, чем просто помочь пациентам сбросить вес. Например, Zepbound только что продемонстрировал сильные результаты при стеатогепатите, связанном с метаболической дисфункцией (MASH). Препарат следующего поколения от ожирения ‒ маздутид ‒ перешел в прошлом году во вторую фазу. Партнер Innovent Biologics сообщил о результатах третьей фазы на китайских участниках, в прошлом году показавших, что двойной агонист рецептора GLP-1/глюкагона помог участникам достичь потери веса на 5% или более на 32-й неделе. В прошлом году Eli Lilly перевела в первую фазу агонист инсулиновых рецепторов, чувствительных к глюкозе, для лечения диабета и предсердный натрийуретический пептид длительного действия для лечения сердечной недостаточности. Помимо метаболических процессов, Eli Lilly совершила гигантский скачок в области радиофармацевтики, приобретя в четвертом квартале компанию POINT Biopharma за $1,4 млрд. К тому же приобретенная в 2019 году Loxo Oncology теперь полностью интегрирована, и Eli Lilly планирует в этом году ввести в клинику пять новых молекул. Неудивительно, что эксперты размышляют, сможет ли Eli Lilly с текущей рыночной капитализацией в $780 млрд стать первой в истории фармкомпанией с оборотом в триллион долларов. 8. Bristol-Myers Squibb Бюджет на R&D: $9,29 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: -2,22%

Общий доход в 2023 году: $45 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 20,6% 2023 год был для Bristol-Myers Squibb очень насыщенным. В июле, после почти четырех лет работы в фармацевтической отрасли, из компании ушел руководитель отдела исследований и разработок Весси. BMS наняла Роберта Пленге, доктора медицинских наук. С ним компания провела анализ своего портфолио, отбраковав несколько препаратов, в том числе анти-TIGIT средней стадии и кандидат на стеатогепатит, связанный с метаболической дисфункцией (MASH) второй фазы. Антагонист рецептора лизофосфатидной кислоты 1 (LPA1) компании показал положительные результаты при прогрессирующем легочном фиброзе (PPF), более редкой форме заболевания. Успех на втором этапе может потеснить устоявшиеся хиты в области интерстициальных заболеваний легких ‒ Esbriet компании Roche и Ofev от Boehringer Ingelheim. BMS была очень активна в сфере слияний и поглощений в 2023 году, потратив в общей сложности $18,1 млрд на две сделки в конце декабря: с Karuna Therapeutics и RayzeBio. Приобретение Karuna за $14 млрд даст BMS KarXT, потенциально новое средство для лечения шизофрении, которое ожидает разрешения FDA. BMS также приобрела линию радиофармацевтических препаратов от RayzeBio. Ведущий биотехнологический актив RYZ101 в настоящее время находится на третьей фазе испытаний на пациентах с гастроэнтеропанкреатическими нейроэндокринными опухолями, первичная дата завершения ‒ июль 2025 года. 9. AbbVie Бюджет на R&D: $7,68 млрд

Изменение по сравнению с 2022 годом: 18%

Общий доход в 2023 году: $54,32 млрд

Бюджет на R&D как процент от выручки: 14,1% AbbVie в 2023 году, в преддверии потери эксклюзива на свой суперблокбастер Humira, увеличила объем R&D более чем на $ 1 млрд. Покупка в конце 2023 года AbbVie ImmunoGen и Cerevel за $10,1 млрд и $8,7 млрд соответственно оказалась удачной инвестицией. ImmunoGen дала AbbVie программы конъюгации антител и лекарств, а также одобренное лечение рака яичников Elahere. Cerevel ‒ биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой новых методов лечения психических и неврологических заболеваний. Одной из звезд в портфеле AbbVie, помимо приобретенных активов, является лутикизумаб, который только что продемонстрировал улучшения при болях по сравнению с плацебо у пациентов с гнойным гидраденитом во второй фазе исследования. Выступая в феврале на телеконференции о прибылях и убытках за четвертый квартал, Рупал Таккар, старший вице-президент и главный медицинский директор подразделения глобальной терапии AbbVie, сказал, что в исследовании участвуют пациенты с самой поздней стадией заболевания, которые неадекватно реагируют на другие методы лечения. В этом году AbbVie планирует провести третью фазу испытаний лутикизумаба. Компания также планирует протестировать его при язвенном колите и болезни Крона. AbbVie также работает над «второй волной» программ по одобренному иммунологическому препарату Rinvoq, при этом третья фаза продолжается при тестировании гигантоклеточного артериита, волчанки, HS, очаговой алопеции и витилиго. Что касается онкологических заболеваний, в этом году AbbVie начнет испытания третьей фазы препарата «Эпкинли» при диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфоме второй линии и фолликулярной лимфоме первой линии. И еще одно большое изменение ожидается в AbbVie: давний генеральный директор Ричард Гонсалес должен уйти в отставку 1 июля. После этого компанию возглавит Роберт Майкл, нынешний президент и главный операционный директор AbbVie. 10. Sanofi Бюджет на R&D: €6,73 млрд ($7,32 млрд)

Изменение с 2022 года: 3%

Общий доход в 2023 году: €43,07 млрд ($46,81 млрд)

Бюджет на R&D как процент от выручки: 15,6% Sanofi вернулась в топ-10 в прошлом году благодаря значительному увеличению бюджета на R&D. Французскому производителю удалось сохранить свои позиции в 2023 году, хотя небольшого увеличения уровня финансирования оказалось недостаточно, чтобы предотвратить падение компании с 9-е на 10-е место. В прошлом году гендиректор Пол Хадсон отказался от целевого показателя рентабельности Sanofi и вместо этого реинвестировал денежные средства в разработку и рост ключевых продуктов, что шокировало инвесторов, которые отреагировали падением акций компании почти на 20%. Чтобы успокоить их, Sanofi указала на успехи фрексалимаба, моноклонального антитела CD40L, права на разработку и коммерциализацию которого Sanofi приобрела у ImmuNext в 2017 году и которое оказалось безопасным и эффективным при рассеянном склерозе. Амлителимаб, приобретенный в рамках сделки по покупке Kymab за $1,1 млрд, также доказал свою эффективность в испытаниях на экзему. Sanofi представила оба препарата как потенциальные активы, которые, наряду с SAR441566 ‒ низкомолекулярным ингибитором TNF, находящимся во второй фазе испытаний при ревматоидном артрите и бляшечном псориазе, могут принести €5 млрд ($5,4 млрд) через год или больше. gxpnews