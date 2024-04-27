Колумбия выдала принудительную лицензию на лекарства от ВИЧ

Правительство Колумбии выдало первую в истории принудительную лицензию с целью доступа к менее дорогим дженерикам ключевого лекарства от ВИЧ – долутегравира – без разрешения патентообладателя ViiV Healthcare (совместное предприятие GlaxoSmithKline, Pfizer и Shionogi).

Организация «Врачи без границ» (Médecins sans frontières – MSF) совместно с Public Citizen и корпорацией глобального гуманитарного прогресса Колумбии приветствовали этот шаг. Долутегравир рекомендуется в рамках предпочтительной схемы лечения первой линии для людей, живущих с ВИЧ, в том числе во время беременности, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Врачи без границ» используют схему лечения ВИЧ первой линии на основе долутегравира в своих программах по ВИЧ/СПИДу.

Однако во многих странах, где работает организация, доступ к дженерикам препарата остается проблемой. В Колумбии из-за патентных барьеров и высоких цен «Врачи без границ» пока не смогли внедрить препарат в свои медицинские программы. Однако дженерики долутегравира доступны на международном уровне за небольшую часть цены ViiV через добровольные лицензии Патентного пула лекарственных средств (MPP). Но ViiV исключила Колумбию и многие другие страны со средним уровнем достатка. Это позволило ViiV сохранить свою монополию и ставить высокие цены на ЛП в Колумбии и других странах, исключенных из лицензии.

По данным правительства Колумбии, ориентировочная стоимость лечения долутегравиром, продаваемым ViiV под торговой маркой Tivicay, в 2023 году в Колумбии составила около $1224 на пациента в год. В то время как в США стоимость дженерика долутегравира составляет $22,80 или $44 в год на пациента, получающего ЛП через Глобальный фонд и Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ). Таким образом, цена, которую установила Колумбия, теперь составляет $44 на пациента в год.

«Решение Колумбии выдать принудительную лицензию на долутегравир – отличная новость, потому что до сих пор мы не смогли внедрить долутегравир в наши медицинские операции, поскольку затраты были непомерно высокими», – сказал доктор Карменса Гальвес, медицинский координатор «Врачей без границ» в Колумбии и Панаме.

«Лицензирование долутегравира в Колумбии позволит предотвратить передачу ВИЧ, охватить мигрантов, нуждающихся в лечении, поддержать финансовую устойчивость системы здравоохранения Колумбии, а также способствовать обеспечению справедливости и прав человека людей, живущих с ВИЧ. На региональном уровне внедрение этого механизма создает жизненно важный прецедент для содействия доступу к основным лекарственным средствам», – сказала Луз Марина Умбасья Берналь, директор Корпорации глобального гуманитарного прогресса Колумбии.

Ранее Правительство РФ выдало двум российским компаниям – «Герофарм» и «Промомед» – принудительную лицензию на семаглутид (препараты от ожирения и диабета Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk), патент на который действует до 2035 года. Разрешительные документы выданы на один год.

gxpnews