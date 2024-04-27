GSK обвиняет Pfizer и BioNTech в нарушении патентных прав на технологию мРНК

Британский производитель GlaxoSmithKline подал в суд на американскую компанию Pfizer и немецкую BioNTech в федеральном суде штата Делавэр и обвинил их в нарушении патентов GSK, связанных с технологией информационной РНК (мРНК) в блокбастере компаний против COVID-19. GSK уверяет, что вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech нарушает патентные права британской компании на инновационные мРНК-вакцины, разработанные «более чем за 10 лет до» вспышки пандемии COVID-19. Компания Pfizer заявила, что намерена «решительно защищаться» от претензий GSK и «уверена в своей позиции в отношении своей интеллектуальной собственности», передает агентство Reuters.

Иск GSK пополнил серию судебных дел в США с участием Pfizer, BioNTech, Moderna по поводу патентных гонораров за технологию, используемую в их вакцинах, включая иск, возбужденный Moderna против Pfizer в 2022 году.

Британская компания GSK обратилась в суд с просьбой о взыскании с Pfizer и BioNTech неуказанной суммы денежного ущерба, включая текущую пошлину за патентное лицензирование. В иске говорится, что патенты компании распространяются на технологию транспортировки хрупкой мРНК в клетке человека, которую ученые начали разрабатывать еще в 2008 году. GSK заявила, что купила права на это изобретение, когда в 2015 году приобрела часть бизнеса Novartis по производству вакцин NOVN.S.

Компания GSK заявила, что ее патенты «обеспечивают основополагающую технологию, используемую в мРНК-вакцинах Pfizer и BioNTech от COVID-19» и что она «готова лицензировать эти патенты на коммерчески разумных условиях и гарантировать постоянный доступ пациентов» к прививкам.