Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки на 150 млн рублей

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванный источник, о возможной коррупционной составляющей в действиях чиновницы стало известно из показаний бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Захарова, которого ранее Тверской районный суд Москвы арестовал по обвинению во взяточничестве.

Следователи после задержания Захарова утверждали, что экс-чиновник обладает «значительными имущественными и финансовыми ресурсами». В ходе обыска у него нашли крупные суммы денег, а также выявили доход в виде процентов от займов физическим лицам и сдачи в аренду не менее семи квартир.

Как считают в СК, деньги Александр Захаров якобы мог получать в виде откатов от компаний, которые занимались капитальным и текущим ремонтом больниц в Московской области. Как уточняет источник «Коммерсанта», Захаров вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве – тогда он дал показания на Светлану Стригункову. По словам Захарова, он якобы отдавал чиновнице часть откатов. Задержанию Стригунковой предшествовала проверка этих показаний.

Светлана Стригункова начала работать в сфере здравоохранения Московской области в ноябре 2019 года. Сначала она была первым заместителем министра здравоохранения, а в январе 2020 года ее назначили министром. В мае 2021 года Стригункова стала курировать сферу здравоохранения в должности заместителя председателя правительства – министра здравоохранения, а в феврале 2022 года покинула пост руководителя регионального Минздрава (на смену ей пришел Алексей Сапанюк), но сохранила должность зампреда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в марте 2024 года освободил Светлану Стригункову от этой должности. В документе об отставке Стригунковой сообщалось, что ее уволили 22 марта 2024 года «в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий».