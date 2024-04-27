Индию оставили под надзором из-за проблем с правами интеллектуальной собственности

Согласно последнему отчету Управления торгового представителя США (USTR), Индия остается в списке находящихся под надзором стран из-за проблем, связанных с патентным правом и правами интеллектуальной собственности.

В специальном докладе 301 USTR отмечается, что соблюдение прав интеллектуальной собственности и патентных прав в Индии все еще вызывает особую озабоченность. «Индия остается одной из самых сложных стран среди государств, где существуют проблемы в этих сферах», – говорится в отчете.

К тому же Индия сохраняет высокие таможенные пошлины в отношении продуктов с интенсивным использованием интеллектуальной собственности, таких как продукты информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), оборудование для солнечной энергии, медицинские приборы, фармацевтические препараты и другие, заявило американское правительственное агентство.

«Вопросы предоставления и действия патентов в Индии по-прежнему вызывают озабоченность. Потенциальная угроза отзыва патентов, а также процедурное и избирательное применение критериев патентоспособности в соответствии с законом Индии о патентах затрагивают компании в различных секторах», – отмечается в документе.

Несмотря на прогресс в решении некоторых вопросов, связанных с расследованиями нарушений прав на товарные знаки и патентного права, остаются нерешенными другие проблемы, включая неадекватную защиту прав интеллектуальной собственности в Индии, высокий уровень онлайн-пиратства и недостаточные правовые средства для защиты коммерческой тайны.

gxpnews