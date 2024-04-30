Росздравнадзор намерен отменить регламент по приему уведомлений в сфере оборота медизделий

Росздравнадзор планирует признать утратившим силу приказ 2019 года, утверждающий административный регламент приема и учета уведомлений о начале деятельности в сфере обращения медизделий. Правила подачи уведомлений ранее изменило правительство своим постановлением: теперь документы нужно подавать через портал госуслуг.

Росздравнадзор предлагает признать утратившим силу приказ № 3239 от 25.04.2019, в котором утвержден административный регламент по приему и учету уведомлений о начале деятельности в сфере обращения медицинских изделий. Соответствующий проект приказа проходит стадию общественного обсуждения до 10 мая.

Ранее правительство утвердило постановление № 219 от 28.02.2024, в котором обновлены правила подачи уведомлений о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медизделий. Согласно постановлению, соответствующие уведомления теперь необходимо подавать на каждый новый адрес. Документ также можно будет подавать через портал госуслуг.