Novartis купит за 1 млрд долл. разработчика радиофармпрепаратов

Novartis приобретет биотехнологическую компанию Mariana Oncology, которая занимается созданием радиофармпрепаратов против солидных опухолей. Сумма сделки составит 1 млрд долл.

Novartis заключила соглашение о покупке Mariana Oncology, компании, специализирующейся на разработке новаторских радиолигандных терапий против раковых заболеваний. Швейцарский производитель сообщил об этом в пресс-релизе.

Сделку планируется завершить в III квартале этого года. Ее стоимость оценивается в 1 млрд долл. с возможностью увеличения суммы на 750 млн долл. в случае выполнения оговоренных условий договора. Поглощение разработчика радиофармпрепаратов позволит Novartis укрепить свои позиции в области инновационных методов лечения солидных опухолей, говорится в заявлении компании.

Основанная в 2021 году Mariana Oncology из США имеет в портфеле MC-339 на основе актиния – наиболее успешный радиофармпрепарат компании. Он предназначен для лечения мелкоклеточного рака легкого.

Это вторая сделка, подписанная Novartis с компанией, специализирующейся на радиолигандах. На прошлой неделе швейцарский фармгигант заключил соглашение с биотехом PeptiDream на сумму 180 млн долл. Компании займутся созданием пептидных радиофармпрепаратов.

В конце прошлого года BMS сообщила о покупке компании RayzeBio, занимающейся разработкой радиофармпрепаратов от различных раковых заболеваний, за 4,1 млрд долл. RayzeBio специализируется на разработке радиоактивных фармацевтических препаратов (РФП) на основе актиния. Лекарственные средства, предлагаемые компанией, предназначены для лечения солидных опухолей, в частности нейроэндокринных гастроэнтеропанкреатических опухолей (ГЭП-НЭО), мелкоклеточного рака легкого (МРЛ), гепатоцеллюлярной карциномы и других раковых заболеваний.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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