Как здоровый образ жизни победил аспирин

Аспирин спустя 30 лет перестал быть главным средством первичной профилактики сердечных приступов и инсультов. Более того, исследования 2018 года показали, что прием аспирина приносит больше вреда, чем пользы. Причина в том, что люди стали вести более здоровый образ жизни и аспирин стал влиять на организм по-другому, рассказывает Medscape. Но полностью отказаться от рекомендаций аспирина врачи не готовы.

Напомним: в 1988 году в «Медицинском журнале Новой Англии» было опубликовано сенсационное исследование, на 30 лет сделавшее аспирин главным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В исследовании говорилось об удивительном 44%-ном снижении числа сердечных приступов среди американских врачей-мужчин в возрасте 40-84 лет, принимавших аспирин.

Аспирин стал повседневной привычкой миллионов людей во всем мире. В 2017 году почти четверть американцев старше 40 лет, у которых не было ССЗ, принимали препарат, причем более 20% из них делали это без рекомендации врача.

Но в 2018 году сразу три исследования показали ошеломляющие результаты: аспирин снизил риск инфаркта миокарда среди участников исследования только на 11%, а вот его потенциальный вред был очень высок. У пациентов, принимавших даже низкие дозы аспирина, риск желудочно-кишечных кровотечений увеличился на 58% по сравнению с теми, кто не принимал аспирин, а также на 31% повысился риск внутричерепного кровотечения.

Как аспирин утратил свои волшебные функции? Во многом виновато изменение образа жизни. Все больше людей отказываются от курения, начинают вести более здоровый образ жизни, занимаясь спортом и правильно питаясь. Таким образом, потребность в аспирине не просто снижается ‒ его применение становится опасным.

Полученные новые данные привели к публикации в 2022 году новых рекомендаций, снизивших использование доз аспирина для первичной профилактики. Ранее считалось, что врачи должны назначать ежедневный прием низких доз аспирина пациентам 50-59 лет и «рассматривать» его применение у взрослых в возрасте 60-69 лет, у которых риск ССЗ превышает 10%.

В обновленных рекомендациях говорилось, что решение о начале приема низких доз аспирина у пациентов 40-59 лет с риском ССЗ более 10% «должно быть индивидуальным», основанным на профессиональном суждении и индивидуальных предпочтениях пациента. А пациентам старше 60 лет применять аспирин не рекомендуется.

Американская кардиологическая ассоциация также снизила прежние строгие рекомендации по низким дозам аспирина до более детальных рекомендаций, заявив, что «низкие дозы аспирина можно рассматривать для первичной профилактики ССЗ среди избранных взрослых в возрасте 40-70 лет».

Дуглас Ллойд-Джонс, бывший президент Американской кардиологической ассоциации, а сейчас заведующий кафедрой профилактической медицины и практикующий кардиолог Медицинской школы Файнберга в Чикаго, считает, что пациенту старше 60 лет, который подвергается высокому риску ССЗ и не может бросить курить, врач может порекомендовать аспирин. Сам Ллойд-Джонс для принятия решения оценивает уровень кальция в коронарной артерии: если он повышен, можно рекомендовать низкие дозы аспирина.

Ллойд-Джонс считает, что пациентам также следует продолжать прием низких доз аспирина, если они уже пережили сердечный приступ, инсульт, фибрилляцию предсердий или им требуется сосудистый стент. Если у пациента с установленным ССЗ нет опасности возникновения кровотечения, «аспирин действительно нужен на всю жизнь», говорит Ллойд-Джонс. Пациенты, имеющие стент или находящиеся в группе высокого риска рецидива инсульта, более склонны к развитию тромбоза, а аспирин может снизить этот риск.

К тому же врачи научились лучше распознавать и лечить гипертонию; появились и успешно распространились новые классы лекарств, в том числе статины для лечения высокого уровня холестерина. Новые препараты могут стать более безопасной заменой аспирина, считает Мухаммад Максуд, доктор медицинских наук, кардиолог Центра Дебейки в Хьюстоне. Например, ингибиторы P2Y-рецептора 12 (P2Y12) эффективны для снижения риска сердечного приступа и инсульта у пациентов с острым коронарным синдромом или у тех, кто перенес плановые коронарные вмешательства.

Но эти результаты получены в результате исследований на пациентах, у которых уже есть ССЗ, поэтому результаты экстраполировать на первичную профилактику нельзя. Максуд говорит, что из-за этого необходимо проведение клинических испытаний, которые оценят ингибиторы P2Y12 для первичной профилактики.

gxpnews