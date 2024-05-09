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Минздрав обновит приказ о порядке и сроках размещения данных о регистрации лекарств

Минздрав РФ подготовил проект приказа, который утверждает порядок и сроки размещения на сайте ведомства информации, связанной с госрегистрацией лекарств. Документ заменит приказ Минздравcоцразвития № 747н от 26 августа 2010 года.

Данные будут выгружаться на сайт не позднее пяти рабочих дней с момента получения Минздравом документов. Пятидневный период будет исчисляться с момента:

  • получения Минздравом заявления о госрегистрации препарата;
  • поступления заключения по результатам проведенной экспертизы документов о возможности рассматривать препарат в качестве орфанного;
  • поступления заключения по результатам проведенной экспертизы регистрационного досье на препарат для определения взаимозаменяемости лекарств;
  • принятия Минздравом решения о госрегистрации препарата;
  • принятия Минздравом решения об исключении препарата из Государственного реестра лекарственных средств.

gxpnews

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8 мая, 2024 | Просмотров: 97