Минздрав обновит приказ о порядке и сроках размещения данных о регистрации лекарств

Минздрав РФ подготовил проект приказа, который утверждает порядок и сроки размещения на сайте ведомства информации, связанной с госрегистрацией лекарств. Документ заменит приказ Минздравcоцразвития № 747н от 26 августа 2010 года.

Данные будут выгружаться на сайт не позднее пяти рабочих дней с момента получения Минздравом документов. Пятидневный период будет исчисляться с момента:

получения Минздравом заявления о госрегистрации препарата;

поступления заключения по результатам проведенной экспертизы документов о возможности рассматривать препарат в качестве орфанного;

поступления заключения по результатам проведенной экспертизы регистрационного досье на препарат для определения взаимозаменяемости лекарств;

принятия Минздравом решения о госрегистрации препарата;

принятия Минздравом решения об исключении препарата из Государственного реестра лекарственных средств.

gxpnews