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Отозвана регистрация оригинального препарата для лечения ВИЧ

Минздрав отозвал регистрацию девяти фармсубстанций и восьми лекарственных препаратов. Среди них оригинальный препарат «Телзир» (МНН фосампренавир) компании ViiV Healthcare, который используется в качестве альтернативы в схемах второго ряда при лечении ВИЧ.

В Госреестре лекарственных средств 13 мая опубликованы материалы об отзывах регистрации лекарств и фармсубстанций. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы по заявлениям их владельцев.

Больше всего отзывов у Gedeon Richter — девять фармсубстанций. GSK, представляющая в России ViiV Healthcare, заявила о прекращении регистрации препарата от ВИЧ «Телзир» (МНН фосампренавир). Согласно ГРЛС, в России лекарства с этим МНН зарегистрировали три российских производителя. В клинических рекомендациях Минздрава по лечению ВИЧ у взрослых фосампренавир входит в схему лечения второго ряда в качестве альтернативы.

Отозвана регистрация противогрибкового препарата «Микоспор» (МНН бифоназол) компании Bayer. В ГРЛС больше нет зарегистрированных лекарств с таким МНН. Несколько лет назад регистрацию бифоназола отозвали ОАО «Самарамедпром» и ОАО «Синтез».

Производитель оригинального препарата «Вимпат» (МНН лакосамид) UCB Pharma отозвала одну лекарственную форму — сироп, в реестре остаются раствор для приема внутрь, раствор  для инфузий и таблеток. Препарат используется  у больных эпилепсией.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 13 мая 2024 года)
Торговое наименование (МНН) Компания — держатель РУ Наличие аналогов Форма выпуска, дозировка Регистрационный номер
Амлодипина безилат (амлодипин) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-000628
Винпоцетин (винпоцетин) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-000563
Галоперидол (галоперидол) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-001236
Дезлоратадина гемисульфат (дезлоратадин) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция ЛСР-007154/08
Миконазола нитрат (миконазол) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-001302
Пароксетина гидрохлорид гемигидрат (пароксетин) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-001363
Спиронолактон микронизированный (спиронолактон) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-001032
Толперизона гидрохлорид (толпперизон) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция П N013150/01
Фамотидин (фамотидин) ОАО «Гедеон Рихтер» Да Субстанция-порошок ФС-001066
Вазобрал ООО «Кьези Фармасьютикалс» Нет Раствор для приема внутрь П N014499/01
Вимпат (лакосамид) «ЮСБ Фарма СА» Да (по МНН) Сироп, 15 мг/мл ЛСР-005993/10
Ксалвобин (капецитабин) «Зентива к.с.» Да Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг ЛП-003806
Микоспор (бифоназол) «Байер АГ» Нет Раствор для наружного применения, 1% П N013923/02
Микоспор (бифоназол) «Байер АГ» Нет Крем для наружного применения, 1% П N013923/03
Ропивакаин НоваМедика (ропивакаин) ООО «НоваМедика» Да Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 5 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл ЛП-006667
Телзир (фосампренавир) «ВииВ Хелскер» Да (по МНН и лекформе) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг ЛС-002473
Телзир (фосампренавир) «ВииВ Хелскер» Да (по МНН) Суспензия для приема внутрь, 50 мг/мл ЛС-002474
Источник: ГРЛС

Фото: Freepik

Елена Калиновская
pharmvestnik

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16 мая, 2024 | Просмотров: 57