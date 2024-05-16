Отозвана регистрация оригинального препарата для лечения ВИЧ

Минздрав отозвал регистрацию девяти фармсубстанций и восьми лекарственных препаратов. Среди них оригинальный препарат «Телзир» (МНН фосампренавир) компании ViiV Healthcare, который используется в качестве альтернативы в схемах второго ряда при лечении ВИЧ.
В Госреестре лекарственных средств 13 мая опубликованы материалы об отзывах регистрации лекарств и фармсубстанций. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы по заявлениям их владельцев.
Больше всего отзывов у Gedeon Richter — девять фармсубстанций. GSK, представляющая в России ViiV Healthcare, заявила о прекращении регистрации препарата от ВИЧ «Телзир» (МНН фосампренавир). Согласно ГРЛС, в России лекарства с этим МНН зарегистрировали три российских производителя. В клинических рекомендациях Минздрава по лечению ВИЧ у взрослых фосампренавир входит в схему лечения второго ряда в качестве альтернативы.
Отозвана регистрация противогрибкового препарата «Микоспор» (МНН бифоназол) компании Bayer. В ГРЛС больше нет зарегистрированных лекарств с таким МНН. Несколько лет назад регистрацию бифоназола отозвали ОАО «Самарамедпром» и ОАО «Синтез».
Производитель оригинального препарата «Вимпат» (МНН лакосамид) UCB Pharma отозвала одну лекарственную форму — сироп, в реестре остаются раствор для приема внутрь, раствор для инфузий и таблеток. Препарат используется у больных эпилепсией.
|Список исключенных из ГРЛС РУ (от 13 мая 2024 года)
|Торговое наименование (МНН)
|Компания — держатель РУ
|Наличие аналогов
|Форма выпуска, дозировка
|Регистрационный номер
|Амлодипина безилат (амлодипин)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-000628
|Винпоцетин (винпоцетин)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-000563
|Галоперидол (галоперидол)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-001236
|Дезлоратадина гемисульфат (дезлоратадин)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция
|ЛСР-007154/08
|Миконазола нитрат (миконазол)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-001302
|Пароксетина гидрохлорид гемигидрат (пароксетин)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-001363
|Спиронолактон микронизированный (спиронолактон)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-001032
|Толперизона гидрохлорид (толпперизон)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция
|П N013150/01
|Фамотидин (фамотидин)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Да
|Субстанция-порошок
|ФС-001066
|Вазобрал
|ООО «Кьези Фармасьютикалс»
|Нет
|Раствор для приема внутрь
|П N014499/01
|Вимпат (лакосамид)
|«ЮСБ Фарма СА»
|Да (по МНН)
|Сироп, 15 мг/мл
|ЛСР-005993/10
|Ксалвобин (капецитабин)
|«Зентива к.с.»
|Да
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг
|ЛП-003806
|Микоспор (бифоназол)
|«Байер АГ»
|Нет
|Раствор для наружного применения, 1%
|П N013923/02
|Микоспор (бифоназол)
|«Байер АГ»
|Нет
|Крем для наружного применения, 1%
|П N013923/03
|Ропивакаин НоваМедика (ропивакаин)
|ООО «НоваМедика»
|Да
|Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 5 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл
|ЛП-006667
|Телзир (фосампренавир)
|«ВииВ Хелскер»
|Да (по МНН и лекформе)
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|ЛС-002473
|Телзир (фосампренавир)
|«ВииВ Хелскер»
|Да (по МНН)
|Суспензия для приема внутрь, 50 мг/мл
|ЛС-002474
|Источник: ГРЛС
Фото: Freepik
Елена Калиновская
pharmvestnik